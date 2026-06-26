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MEMÓRIA Livro celebra o legado de Marcos Hacker de Melo em data marcada pela memória e pelo afeto Lançamento de "Vamos Aprender Juntos?" coincide com o que seria o 40º aniversário de "Marquinhos" e com o primeiro ano de atividades do instituto criado para manter vivos seus ideais.

Na próxima segunda (29), entre 8h e 13h, familiares, amigos, apoiadores e convidados participam do lançamento de "Vamos Aprender Juntos", livro que reúne pensamentos, aprendizados e reflexões deixados por Marcos Hacker de Melo, figura lembrada pela sensibilidade com que enxergava o mundo.

A cerimônia acontece em uma data carregada de significado: o dia em que ele completaria 40 anos e que também marca o primeiro aniversário do Instituto Marcos Hacker de Melo, criado em sua homenagem.

Idealizada por sua mãe, Cida Hacker de Melo, a publicação transforma em registro permanente as ideias, os valores e a forma singular como “Marquinhos” compreendia a vida.

O encontro reserva um dos momentos mais simbólicos da programação: a revelação de uma carta redigida por ele durante um período em que viveu na África do Sul.

O documento permaneceu guardado por anos, atendendo a um desejo expresso pelo próprio Marcos. Ao entregá-lo à mãe, ele pediu que fosse mantido em segurança, dentro de um cofre, para ser aberto apenas quando chegasse aos 40 anos de idade.

"O destino, porém, escreveu uma história diferente", relata Cida Hacker de Melo. "Hoje, ao compartilhar estas páginas, sinto que chegou o momento de dividir essa mensagem preservada pelo tempo. Não da forma como imaginávamos, mas como uma celebração de sua vida, de seus sonhos e do legado que continua vivo por meio de tudo o que ele inspirou."

Para a família, a leitura pública da carta simboliza a permanência de uma presença que segue inspirando pessoas e projetos.

"Que esta carta seja recebida como um abraço de Marquinhos a todos nós – um testemunho de sua sensibilidade, de sua visão de mundo e da esperança que sempre carregou consigo. Porque algumas vidas são breves no tempo, mas eternas naquilo que semeiam", finaliza Cida.

Aberto ao público, o evento convida familiares, amigos, imprensa e parceiros do instituto a compartilhar o momento de homenagem, lembrança e celebração de sua trajetória.



SERVIÇO

Lançamento do livro "Vamos Aprender Juntos", em memória de Marcos Hacker de Melo + celebração de 1 ano do Instituto

Quando: Segunda-feira (29), das 8h às 13h

Onde: Instituo Marcos Hacker de Melo - Avenida Domingos Ferreira, nº 258, Boa Viagem - Recife-PE

Instagram: @institutomarcoshackerdemelo

Entrada gratuita

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