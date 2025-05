A- A+

CINEMA Autor lança livro sobre a potência do cinema pernambucano durante o Festival de Cannes Obra escrita por Diego Medeiros traça um panorama dos filmes e cineastas recentes do Estado

Diego Medeiros leva o pré-lançamento do livro “A potência do cinema pernambucano” ao Festival de Cannes, na França, nesta segunda-feira (19). A apresentação ocorre um dia após a exibição de “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, no festival.

Com coordenação editorial da Boneca Labs, a publicação aborda os fatores que fizeram com que Pernambuco se tornasse uma vitrine do cinema nacional. A obra traça um panorama dos filmes e cineastas recentes do Estado.



O livro apresenta dados e uma vasta pesquisa sobre o mercado e sua dinâmica. Além disso, conta entrevistas com nomes importantes do audiovisual pernambucano, como os cineastas Marcelo Gomes, Hilton Lacerda e Gabriel Mascaro, além das produtoras Emilie Lesclaux e Rachel Ellis.

Diego Medeiros é advogado especializado em direito audiovisual. Nos últimos anos, prestou assessoria jurídica para filmes como “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho; e "Fim de Festa", de Hilton Lacerda.



Veja também