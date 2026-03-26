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CINEMA

Livro destaca a memória visual, gráfica e afetiva dos cinemas de rua de Pernambuco

Publicação do Coletivo CineRuaPE ganha lançamento neste domingo (29), no icônico Cinema São Luiz

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Cine Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do NorteCine Teatro Santo Amaro, em Taquaritinga do Norte - Foto: Eduardo Cunha/Divulgação

O livro “Cinemas de Rua de Pernambuco - Memória Visual, Gráfica e Afetiva” será lançado neste domingo (29), às 11h, em um dos espaços mais emblemáticos para a cinefilia pernambucana: o Cinema São Luiz, localizado no Centro do Recife. 

A publicação é resultado de uma investigação sobre as salas de cinema ainda existentes em Pernambuco conduzida pelo Coletivo CineRuaPE. O livro celebra os dez anos da entidade da sociedade civil, que atua na luta pela preservação dos equipamentos históricos no estado.

O extenso processo de pesquisa envolveu entrevistas e consultas a documentos, contemplando 20 cinemas de rua. Foram contemplados espaços de diferentes mesorregiões de Pernambuco, como Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana. 
 

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Além dos textos escritos por Bárbara Lino, Bruna Tavares, Karuna de Paula, Kate Saraiva e Walter Andrade, o livro conta com registros fotográficos de Eduardo Cunha, que mostra a situação atual de cada sala pesquisada. 

A publicação funciona como um guia completo, contendo dados, histórias e personagens importantes dos cinemas. Produzida com incentivo da Lei Paulo Gustavo, a publicação conta ainda com versão digital com acessibilidade.

Serviço: 
Lançamento do livro “Cinemas de Rua de Pernambuco - Memória Visual, Gráfica e Afetiva”
Quando: neste domingo (29), às 11h
Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife 
Entrada gratuita
Informações: @cineruape

*Com informações da assessoria de imprensa. 


 

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