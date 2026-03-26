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CINEMA Livro destaca a memória visual, gráfica e afetiva dos cinemas de rua de Pernambuco Publicação do Coletivo CineRuaPE ganha lançamento neste domingo (29), no icônico Cinema São Luiz

O livro “Cinemas de Rua de Pernambuco - Memória Visual, Gráfica e Afetiva” será lançado neste domingo (29), às 11h, em um dos espaços mais emblemáticos para a cinefilia pernambucana: o Cinema São Luiz, localizado no Centro do Recife.

A publicação é resultado de uma investigação sobre as salas de cinema ainda existentes em Pernambuco conduzida pelo Coletivo CineRuaPE. O livro celebra os dez anos da entidade da sociedade civil, que atua na luta pela preservação dos equipamentos históricos no estado.

O extenso processo de pesquisa envolveu entrevistas e consultas a documentos, contemplando 20 cinemas de rua. Foram contemplados espaços de diferentes mesorregiões de Pernambuco, como Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana.



Além dos textos escritos por Bárbara Lino, Bruna Tavares, Karuna de Paula, Kate Saraiva e Walter Andrade, o livro conta com registros fotográficos de Eduardo Cunha, que mostra a situação atual de cada sala pesquisada.

A publicação funciona como um guia completo, contendo dados, histórias e personagens importantes dos cinemas. Produzida com incentivo da Lei Paulo Gustavo, a publicação conta ainda com versão digital com acessibilidade.

Serviço:

Lançamento do livro “Cinemas de Rua de Pernambuco - Memória Visual, Gráfica e Afetiva”

Quando: neste domingo (29), às 11h

Onde: Cinema São Luiz - Rua da Aurora, 175, Boa Vista, Recife

Entrada gratuita

Informações: @cineruape



*Com informações da assessoria de imprensa.





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