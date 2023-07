Livro "Das Tralhas às Trilhas" tem lançamento no Cabo de Santo Agostinho; conheça a obra

A- A+

O professor e escritor Geraldo Feitosa lança, nesta sexta-feira (30), às 18h, na Câmara de Vereadores do Cabo de Santo Agostinho, o livro "Das Tralhas às Trilhas". O evento conta com a presença do músico Aleixo dos Oito Baixos, que promete animar o público com o tradicional forró pé-de-serra.

Dividida em 30 capítulos, a obra é o segundo volume de uma trilogia. A série de livros acompanha o crescimento de George, um garoto cego desde a sua primeira infância e cuja inteligência vivaz é estimulada pela mãe.



A história do livro é ambientada na praia de Maria Farinha, na Região Metropolitana do Recife, e destaca também o cotidiano de personagens fictícios que vivem no local. Os leitores acompanham a vida bucólica e uma pequena vila de pescadores que, por força da especulação imobiliária, vê sua população tradicional ser expulsa.

O livro, que custa R$ 60, pode ser adquirido durante o evento ou de forma online, através da Shopee.



