Livro de Anselmo Alves e Adriano Mendes sobre o Sertão será lançado neste sábado (31)

A riqueza contida nos rincões nordestinos está traduzida em imagens no livro “Sertão: O Imaginário das Grandes Imensidões”. Produzida por Anselmo Alves e com fotografias de Adriano Mendes, a obra será apresentada ao público neste sábado (31), em festa de lançamento que promete reunir grande público no Recife Expo Center, a partir das 15h.

“São 300 páginas de fotografias, contextualizadas com trechos de livros publicados nos últimos 100 anos sobre o Sertão. Vai desde ‘Vidas Secas’ [de Graciliano Ramos] até outros tantos clássicos”, explicou o jornalista e escritor Anselmo Alves, em entrevista à Rádio Folha (96,7FM).

O ponto de partida para a publicação foi a relação do produtor com Adriano Mendes. Médico com mais de 30 anos de experiência e fotógrafo por paixão, ele procurou o cunhado para realizar a vontade de homenagear o Sertão, terra de seu pai, por meio de um livro fotográfico.



Natural de Serra Talhada, Anselmo trouxe para o projeto a expertise de quem carrega no sangue e na memória afetiva o amor pela cultura sertaneja. Ao longo dos anos em que trabalhou no audiovisual, produziu diversos especiais focados em figuras da região, como Luiz Gonzaga.

“Eu vivi o Sertão intensamente e tenho lutado nos últimos anos para que essa identidade cultural não se perca. Isso não significa que eu seja tradicionalista. Manter a tradição é preservar códigos estéticos para que releituras contemporâneas sejam feitas”, comentou.

Uma das maiores inspirações para a produção do livro, segundo o jornalista, foi o compositor pernambucano Zé Dantas. Com uma câmera nas mãos, Anselmo e Adriano percorreram um trajeto semelhante ao descrito na letra de “Riacho do Navio”, imortalizada na Voz do Rei do Baião.

Começando o percurso por Belo Jardim, a dupla passou pelo Riacho do Navio - que deságua no rio Pajeú - e seguiu até Salgueiro e a região de Brejo de Triunfo, encerrando na cidade histórica de Princesa Isabel, na Paraíba.

No meio do caminho, foram fotografadas paisagens, pessoas, animais e festejos, que servem como uma mostra da vida social, da cultura e da economia de um povo aguerrido. “É um registro sem aquele clichê da fome e da miséria. Eu queria mostrar um Sertão belo, da superação. E Adriano soube captar muito bem isso”, declarou Anselmo.

Publicado de forma independente, com patrocínio da Baterias Moura, o livro é apontado pelo jornalista como um documento para a posteridade. “Creio que essa é uma obra muito forte do ponto de vista histórico. Não é um livro meu e de Adriano. Queremos que ele chegue nas bibliotecas, nas escolas, para que esse sentimento de amor pelo Sertão seja repassado”, apontou o produtor, que já está trabalhando em outro livro, sobre a sanfona de 8 baixos.

Serviço

Lançamento do livro “Sertão: O Imaginário das Grandes Imensidões”, de Adriano Mendes e Anselmo Alves

Quando: 31 de maio, às 15h

Onde: Recife Expo Center (Cais Santa Rita, 156, São José)

Preço do livro: R$ 240

