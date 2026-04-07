Ter, 07 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça07/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BEM-ESTAR

Livro "De Dentro Para Fora" ganha lançamento na Livraria Jaqueira neste sábado (11)

Além de lançarem a obra, os autores Wallacy Feitosa e Walkyria Santana apresentam palestra sobre os assuntos abordados

Reportar Erro
Wallacy Feitosa e Walkyria Santana lançam livro na Livraria JaqueiraWallacy Feitosa e Walkyria Santana lançam livro na Livraria Jaqueira - Foto: Divulgação

Wallacy Feitosa e Walkyria Santana assinam o livro “De Dentro Para Fora – A Trilha Consciente para a Prosperidade Plena”. O lançamento ocorre neste sábado (11), às 17h, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife. 

Na obra, os autores apresentam uma metodologia batizada de “prosperoterapia”. A proposta é ensinar um caminho prático de reconexão com a própria identidade e cocriação consciente da realidade. 

De acordo com os autores, o livro integra vivências pessoais e resultados dos seus estudos e práticas de expansão de consciência. Os dois são cofundadores do Instituto Wellness e possuem experiência como instrutores de meditação mindfulness e programação neurolinguística. 
 

Leia também

• "O Grande Livro de Mesas do Brasil" será lançado na Academia Pernambucana de Letras; confira

• Dia Internacional do Livro Infantil reforça a importância do contato com os livros desde cedo

• Livro destaca a memória visual, gráfica e afetiva dos cinemas de rua de Pernambuco

Wallacy Feitosa é doutor em Saúde Pública, professor e coach de vida e bem-estar. Já Walkyria Santana possui doutorado em Ciências da Saúde, atuando como professora, terapeuta transpessoal e mentora.

Além do lançamento do livro, a dupla prepara para o evento uma palestra. Eles abordarão os pilares da prosperidade plena presentes na obra, como autoimagem, crenças limitantes e alinhamento interior. 

Serviço:
Lançamento do livro “De Dentro Para Fora”
Quando: neste sábado (11), às 17h
Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife, 
Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter