Livro "De Dentro Para Fora" ganha lançamento na Livraria Jaqueira neste sábado (11)
Além de lançarem a obra, os autores Wallacy Feitosa e Walkyria Santana apresentam palestra sobre os assuntos abordados
Wallacy Feitosa e Walkyria Santana assinam o livro “De Dentro Para Fora – A Trilha Consciente para a Prosperidade Plena”. O lançamento ocorre neste sábado (11), às 17h, na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife.
Na obra, os autores apresentam uma metodologia batizada de “prosperoterapia”. A proposta é ensinar um caminho prático de reconexão com a própria identidade e cocriação consciente da realidade.
De acordo com os autores, o livro integra vivências pessoais e resultados dos seus estudos e práticas de expansão de consciência. Os dois são cofundadores do Instituto Wellness e possuem experiência como instrutores de meditação mindfulness e programação neurolinguística.
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Wallacy Feitosa é doutor em Saúde Pública, professor e coach de vida e bem-estar. Já Walkyria Santana possui doutorado em Ciências da Saúde, atuando como professora, terapeuta transpessoal e mentora.
Além do lançamento do livro, a dupla prepara para o evento uma palestra. Eles abordarão os pilares da prosperidade plena presentes na obra, como autoimagem, crenças limitantes e alinhamento interior.
Serviço:
Lançamento do livro “De Dentro Para Fora”
Quando: neste sábado (11), às 17h
Onde: Livraria Jaqueira - Rua Madre de Deus, 110, Bairro do Recife,
Entrada gratuita
*Com informações da assessoria de imprensa.