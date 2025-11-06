A- A+

Livro de Djamila Ribeiro entra no clube do livro de Dua Lipa

"Lugar de fala", livro de Djamila Ribeiro, foi indicado para o entrou no clube do livro de Dua Lipa. O título está nasindicações da categoria "6 livros decisivos que irão mudar a maneira com a qual você pensa no mundo".

"Nesse livro icônico, em parte um manifesto e em parte um guia moral, Ribeiro mistura filosofia, política e uma reflexão pessoal para mostrar o que é lutar por justiça em uma sociedade construída na desigualdade", diz a descrição do livro no Service95, o clube do livro da cantora britânica.

Escritora, filósofa e ativista, Djamila Ribeiro comemorou a inclusão do seu trabalho no Service95. "Fiquei muito feliz ao ver meu livro Where We Stand, edição em inglês de 'Lugar de fala', indicado pelo Service 95 Book Club, clube do livro criado pela cantora britânica Dua Lipa [...] Obrigada!", escreveu.

Com 128 páginas, "Lugar de fala" foi lançado pela editora Jandaíra em abril de 2019. Faz parte da coleção "Feminismos plurais" e levanta questões sobre diversos tipos de feminismo, desmistificando o conceito de lugar de fala.

