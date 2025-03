A- A+

Literatura Livro de Gisèle Pelicot já tem data e editora para chegar ao Brasil Vítima de estupro coletivo estupro na França se tornou um ícone feminista e abriu mão do direito ao anonimato

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista após o julgamento por estupro que protagonizou na França, lançará suas memórias no próximo ano.

"Um hino à vida" será publicado em 20 idiomas com lançamento simultâneo em janeiro de 2026.

No Brasil, ele será editado pela Companhia das Letras, anunciou a editora em comunicado.

“Sou imensamente grata pelo apoio extraordinário que recebi desde o início do julgamento", declarou Gisèle Pelicot, citada no comunicado.

"Agora quero contar minha história com minhas próprias palavras. Por meio deste livro, espero compartilhar uma mensagem de força e coragem a todas as pessoas que são submetidas às mais penosas provações. Que elas nunca sintam vergonha. E, com o tempo, que aprendam a aproveitar a vida novamente e encontrem paz”.

Pelicot, de 72 anos, foi aclamada internacionalmente no ano passado por sua coragem durante o julgamento contra seu ex-marido, Dominique Pelicot, da mesma idade, acusado de drogá-la para que fosse estuprada por dezenas de desconhecidos.

Pelicot insistiu para que o julgamento fosse público e abriu mão do direito ao anonimato.

O julgamento, realizado no sul da França, terminou em dezembro com a condenação de 51 homens por estupro, incluindo Dominique Pelicot, sentenciado a 20 anos de prisão.

Pelicot foi eleita a pessoa mais notável de 2024 em uma pesquisa de opinião na França, além de homenageada pela revista Time.

No Dia Internacional da Mulher, o The Independent a considerou a mulher mais influente de 2025.

