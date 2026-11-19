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literatura Livro de Itamar Vieira Junior entra em lista de melhores do ano do 'Financial Times' Além de Salvar o Fogo, obras como Dedico a Você Meu Silêncio (Alfaguara), de Mario Vargas Llosa, que foi colunista do Estadão, e Lázár (Ed. Record), de Nelio Biedermann, também estão no ranking

O livro Salvar o Fogo (Todavia), de Itamar Vieira Junior, foi citado em uma das listas dos melhores livros do ano pelo Financial Times nesta quinta-feira, 19. A obra entrou para o ranking de melhores livros de ficção traduzidos para o inglês em 2026. No Reino Unido, o livro foi traduzido por Johnny Lorenz e recebeu o título Saving the Fire.

Em 2024, outra tradução de Itamar feita por Lorenz chegou a ser finalista do prestigioso International Booker Prize. O romance best-seller Torto Arado (Todavia), que ganhou o título Crooked Plow, disputou a categoria com Não É Um Rio, da argentina Selva Almada, Mater 2-0, do coreano Hwang Sok-yong, What I’d Rather Not Think About, da holandesa Jente Posthuma, The Details, da sueca Ia Genberg, e Kairos, obra alemã de Jenny Erpenbeck. O vencedor foi Kairos.

Salvar o Fogo e Torto Arado fazem parte da Trilogia da Terra do autor. No ano passado, ele lançou Coração sem Medo (Todavia), que encerrou a sequência.

Além de Salvar o Fogo, obras como Dedico a Você Meu Silêncio (Alfaguara), de Mario Vargas Llosa, que foi colunista do Estadão, e Lázár (Ed. Record), de Nelio Biedermann, também estão no ranking. Veja a lista completa mais abaixo.

A categoria de ficção citou The End of Everything, de M. John Harrison, vencedor no Booker Prize 2026 no início do mês. O livro é a primeira ficção científica da história a vencer a premiação e Harrison se tornou o escritor mais velho a ser reconhecido com o prêmio.

Os melhores livros de ficção traduzidos para o inglês, segundo o ‘Financial Times’

Dedico a Você Meu Silêncio (Alfaguara), de Mario Vargas Llosa

Night of a Thousand Hells, de Intan Paramaditha

Lázár (Ed. Record), de Nelio Biedermann

Plant Lady (Ed. Record), de Minyoung Kang

Perfecting the Shot, de Mathias Énard

Salvar o Fogo (Todavia), de Itamar Vieira Junior

The Mystery of What Befell in the Ditch, de Thure Erik Lund

The Possibility of Happiness, de Anne Rabe

Jacarandá (Editora 34), de Gaël Faye

The Sleep Thief, de Ibtisam Azem

The Queen of Swords, de Jazmina Barrera

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