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LITERATURA Livro de Karina Galindo aborda emoções e amadurecimento na infância e adolescência "O Mistério das Duas Cabeças", de Karina Galindo, terá lançamento gratuito em espaços públicos do Recife com recursos de acessibilidade e atividades sensoriais

As mudanças nas formas de convivência, impulsionadas pela hiperconectividade e pelas transformações sociais contemporâneas, têm tornado a infância e a adolescência períodos marcados por desafios emocionais e questões de pertencimento.

É a partir desse cenário que a escritora pernambucana Karina Galindo apresenta o livro “O Mistério das Duas Cabeças”, obra infantojuvenil que será lançada no Recife com uma programação gratuita e acessível ao público.

A narrativa parte de reflexões surgidas no ambiente familiar da autora para construir uma história voltada à compreensão dos sentimentos vividos por crianças e adolescentes.

No centro da trama está a metáfora de uma “segunda cabeça”, representação simbólica dos conflitos internos e da consciência emocional que acompanha o processo de crescimento.

O lançamento dialoga com um contexto social amplo. Segundo dados do IBGE, o Brasil possui cerca de 49 milhões de pessoas entre 0 e 17 anos, o equivalente a aproximadamente um quarto da população.

Em meio ao avanço dos debates sobre saúde emocional entre jovens, especialistas têm defendido a importância de espaços culturais e educativos voltados ao fortalecimento da empatia, do autoconhecimento e do diálogo entre gerações.

Lançamentos

Segundo a assessoria de imprensa, a agenda de lançamento será realizada em três instituições públicas da capital pernambucana. A primeira atividade ocorre no Museu do Estado de Pernambuco - Mepe, nesta quinta (21), data em que também é celebrado o Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade (GAAD).

Em seguida, o projeto chega à Associação Pestalozzi do Recife, no bairro do Cordeiro, no dia 28 de maio, e será encerrado na Escola Municipal Milton Almeida, na Imbiribeira, em 30 de junho. Todas as atividades acontecerão das 14h às 16h.

Além das sessões de lançamento, a programação inclui experiências voltadas à inclusão e à acessibilidade.

Uma das ações previstas é a “vivência às cegas do conto”, atividade em que participantes terão contato com a obra vendados, explorando a capa em braile enquanto acompanham a narração e a audiodescrição das imagens por meio de QR Code tátil.

O projeto também prevê a distribuição gratuita de 150 exemplares para instituições sociais e grupos minoritários, entre eles povos originários, comunidades quilombolas, populações afrodescendentes e pessoas LGBTQIA+.

Os encontros contarão com tradução em Libras, audiodescrição, linguagem simples e inclusiva, além de transporte para pessoas com deficiência visual atendidas por instituições parceiras. A expectativa é atingir cerca de 1,5 mil pessoas entre público presencial e virtual.

A publicação é realizada pela Associação Amigos do Olhar, com incentivo da Secretaria de Cultura do Recife, da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Prefeitura do Recife, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), além do apoio da Companhia Editora de Pernambuco - Cepe.

SERVIÇO

Lançamentos de "O Mistério das Duas Cabeças", de Karina Galindo



Quando: Quinta (21), às 16h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco - Avenida Rui Barbosa, 960, Graças -Recife-PE



Quando: 28 de maio de 2026, às 16h

Onde: Associação Pestalozzi Recife - Rua Dianópolis, 95, Cordeiro - Recife-PE



Quando: 30 de junho de 2026, às 16h

Onde: Escola Municipal Milton Almeida - Rua Itaúba, 227, Imbiribeira - Recife-PE

Acesso gratuitos

Instagram: @omisteriodasduascabeca

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