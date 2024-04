A- A+

pré-venda Livro de Maíra Cardi dispara em procura na pré-venda; veja a fortuna da influenciadora Ex-BBB anunciou a venda da publicação "O que se come no céu?", que, segundo editora, já estaria na 4ª posição do Top 10 da Amazon

De volta à mídia ao anunciar o livro de autoajuda "O que se come no céu?", após um período sabático, Maíra Cardi já disparou na pré-venda. Segundo a editora Citadel, o livro já teria entrado no top 10 da Amazon, na quarta posição, em pouco mais de duas horas após a divulgação nas redes sociais da coach e ex-BBB, disputando, inclusive, com livros já lançados.

Além do livro, Maíra surpreendeu os seguidores exibindo cabelos mais curtos e escuros, além de assinar com o sobrenome do marido, o coach financeiro Thiago Nigro. Agora o nome completo da influenciadora é Maíra Cardi Nigro. Ele também está aproveitando a nova aposta de Maira e lançando um novo livro, "O homem que comprou o tempo", que também está entre os mais vendidos na pré-venda, na 15ª posição. Ambos são lançados pela editora Citadel e custam R$ 59,90, cada um.

Qual a fortuna de Maíra Cardi

A modelo e empresária Maíra Cardi, nunca escondeu que tem uma situação financeira muito confortável. Ex-participante do "Big Brother Brasil", em 2009, Maíra já afirmou em entrevistas que trabalhava desde os 18 anos como modelo em emissoras de TV, mas, depois do BBB, Maíra começou a consolidar sua fortuna, de fato, empreendendo em programas de emagrecimento. Não há uma estimativa exata do tamanho da fortuna de Maíra Cardi. Mas dá para imaginar.

No programa de TV “Me poupe”, de Nathalia Arcuri, quando questionada se já era uma milionária, Maíra disse “com certeza” e, quando perguntada se teria mais de R$ 1 milhão, respondeu com segurança, mais uma vez: “muito mais”, sem revelar o valor. No mesmo programa, exibido no começo do ano passado, a life coach disse que era dona de “várias empresas”. Segundo o Jornal do Bolsão, o total de sua fortuna está em torno de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões. O patrimônio de Maíra é composto por sua empresa de emagrecimento, imóveis e investimentos financeiros.

Com a união com Thiago, a tendência é que o patrimônio da influenciadora aumente ainda mais. Antes do casamento, o comandante do grupo Primocast, plataforma de conteúdo sobre finanças, teria uma fortuna estimada em R$ 22 milhões, segundo o site Infomoney.

