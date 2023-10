A- A+

Cultura Livro de pesquisadora pernambucana ensina a ganhar dinheiro com podcast; saiba como adquirir Lina Fernandes, especialista em mídia sonora e Mestre em Indústrias Criativas, anuncia pré-venda do livro "Na Terra do Podcast", aberta até o dia 2 de dezembro, através do site benfeitoria.com

O aumento do consumo de podcast no Brasil nos últimos anos abriu um ambiente de oportunidades para quem deseja investir nesta ferramenta digital como negócio.Diante deste cenário, a pesquisadora pernambucana em mídia sonora e Mestre em Indústrias Criativas, Lina Fernandes, anunciou a pré-venda do livro “Na Terra do Podcast”, publicação inédita que revela como produzir um podcast bem estruturado, do ponto de vista de audiência e comercial. A publicação apresenta e detalha 12 maneiras para ganhar dinheiro com um projeto sonoro na internet. A publicação já está disponível para pré-venda no site Benfeitoria.

Podcast no Brasil

Estudos sobre o comportamento dos brasileiros e brasileiras que andam curtindo comunicação e infoentretenimento de uma maneira diferente. Só para se ter uma ideia, o país conta, atualmente, com cerca de 30 milhões de pessoas, assíduas, que não se desligam um minuto sequer desta mídia sonora que revolucionou a comunicação global.

“O Brasil é, de fato, a terra do podcast. Nós atualmente somos o terceiro maior consumidor de podcasts do mundo, atrás da Suécia e da Irlanda. No primeiro semestre da pandemia, nos tornamos o primeiro produtor mundial. Quem já escutava podcast continuou escutando. E quem não escutava, começou a escutar”.

“Na Terra do Podcast”

Com o selo da Editora Mirada, o livro é uma adaptação da dissertação de mestrado da autora em Indústrias Criativas, pela Universidade Católica de Pernambuco. Definindo a publicação como “um manual para quem quer ganhar dinheiro com podcast”, Lina conceitua o que é podcast e avalia o cenário econômico para essa ferramenta digital no Brasil, usando como objeto de pesquisa, a experiência bem sucedida de um podcast esportivo produzido em Recife.

“Nesse livro eu trago o conceito do que é podcast na sua essência e porque ele é diferente do rádio. Eu também trago a linha do tempo a partir de marcos no Brasil e no mundo para que as pessoas entendam porque o podcast surgiu e como surgiu e por onde caminhou, até chegar no Podcast 45 minutos que é o meu objeto de estudo. Na pesquisa, eu procurei saber como a audiência desse podcast impactava a sustentabilidade financeira dele”, detalha a autora.

A pesquisa

Entre os anos de 2020 e 2022, a especialista fez um trabalho de imersão para entender comercialmente o famoso podcast recifense “45 Minutos” há 9 anos no ar com grande sucesso de audiência. O projeto, que tem um formato de mesa-redonda e bate-papo, é formado por um time de jornalistas especializados, que abordam, exclusivamente, o futebol da região Nordeste.

“A partir da minha análise, constatei que a marca possui 12 maneiras que garantem a sustentabilidade financeira do projeto. Ou seja, um modelo de negócio que alia criatividade, inovação e escuta da sua audiência que contribuem para um faturamento equilibrado. Estudei, profunda e detalhadamente, aspectos da audiência e monetização, e comprovei que essa proposta pode ser aplicada a qualquer ideia e formato de podcast", finaliza.

Sobre a autora

Lina Fernandes mora no Recife, é radialista há 32 anos, com passagens, como âncora, pelas principais emissoras da Região Metropolitana do Recife como CBN, Globo e Clube. Há mais de dez anos é gestora pública na área de assessoria em rádio e TV. Além disso, acumula vasta experiência como cerimonialista. Ela também é podcaster.Serviço

O quê: Pré-venda do livro "Na terra do podcast"

Quando: 2 de outubro a 2 de dezembro de 2023

Site para vendas

