espiritualidade

Livro devocional ganha lançamento durante inauguração de marca de jóias em Petrolina

"Meu Ano de Sucesso com Deus", de Saschi Schmidt, traz 365 textos reflexivos

Saschi Schmidt lança livro devocionalSaschi Schmidt lança livro devocional - Foto: Divulgação

O livro devocional “Meu Ano de Sucesso com Deus”, escrito por Saschi Schmidt, inicia sua pré-venda neste sábado (6). O lançamento ocorre durante a inauguração da primeira loja física da Luvian Joias em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, a partir das 10h.

A obra literária traz reflexões para 365 dias. Com a proposta de serem lidos diariamente, os textos abordam temas como prosperidade, vitalidade e felicidade, a partir de uma perspectiva espiritual e prática.

Escritora e empresária, Saschi Schmidt fundou a Luvian Joias ao lado de Carine Prudêncio, gaúcho que reside em Petrolina. A escolha da cidade para a expansão da marca veio do acolhimento recebido pela empresária na cidade após a enchente que atingiu Porto Alegre.
 

Peças em aço inox, semijoias banhadas, prata com moissanite certificada e jóias em ouro com diamante cultivado estão entre as criações da loja. Estão entre os diferenciais da marca o serviço de personalização e os acessórios desenvolvidos especialmente para aplicação em tênis.

*Com informações da assessoria de imprensa.

