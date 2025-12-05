A- A+

espiritualidade Livro devocional ganha lançamento durante inauguração de marca de jóias em Petrolina "Meu Ano de Sucesso com Deus", de Saschi Schmidt, traz 365 textos reflexivos

O livro devocional “Meu Ano de Sucesso com Deus”, escrito por Saschi Schmidt, inicia sua pré-venda neste sábado (6). O lançamento ocorre durante a inauguração da primeira loja física da Luvian Joias em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, a partir das 10h.

A obra literária traz reflexões para 365 dias. Com a proposta de serem lidos diariamente, os textos abordam temas como prosperidade, vitalidade e felicidade, a partir de uma perspectiva espiritual e prática.

Escritora e empresária, Saschi Schmidt fundou a Luvian Joias ao lado de Carine Prudêncio, gaúcho que reside em Petrolina. A escolha da cidade para a expansão da marca veio do acolhimento recebido pela empresária na cidade após a enchente que atingiu Porto Alegre.



Peças em aço inox, semijoias banhadas, prata com moissanite certificada e jóias em ouro com diamante cultivado estão entre as criações da loja. Estão entre os diferenciais da marca o serviço de personalização e os acessórios desenvolvidos especialmente para aplicação em tênis.



*Com informações da assessoria de imprensa.

