Literatura Livro em homenagem a Nelly Carvalho tem lançamento na APL, terça (23) "Tessituras Lexicais Frutos de um Legado" é uma coletânia de estudos linguísticos em tributo à professora, pesquisadora e acadêmica

A Academia Pernambucana de Letras, na Zona Norte do Recife, recebe, nesta terça (23), às 17h, o lançamento do livro “Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”, da Editora Pontes, com entrada franca. A obra reúne estudos linguísticos em tributo à professora, pesquisadora e acadêmica da APL, Nelly Carvalho.

Organizada por Edmilson José de Sá, Felipe Casado de Lucena e Simone de Campos Reis, a publicação é mais do que uma coletânea de estudos linguísticos: é um “tributo vivo à inteligência, ao afeto e à ousadia de Nelly Carvalho – professora, pesquisadora e mulher à frente do seu tempo”, conforme descreve o seu texto de apresentação.

Sobre o livro

A obra reúne artigos que transitam entre o léxico, a publicidade, a historiografia linguística e as marcas da cultura pernambucana na língua, a obra se constrói como um tecido de palavras, memórias e afeto.

Neste volume, colegas, discípulos e admiradores entrelaçam experiências acadêmicas e pessoais que revelam a grandeza de uma vida dedicada ao estudo do léxico e da linguagem como patrimônio cultural.

Entre neologismos, anglicismos, tradições discursivas e o vocabulário socialmente marcado, as análises presentes no livro não apenas celebram o legado intelectual de Nelly, mas ampliam os horizontes da lexicologia e da lexicografia no Brasil.

“Esse livro é uma homenagem que a professora Simone Reis faz, juntando, agregando diversos alunos e amigos de Nelly nessa celebração. O lançamento na APL será, de fato, uma celebração, um preito, um reconhecimento desta presença permanente de Nelly entre nós”, comenta Lourival Holanda, presidente da APL.



Professora e pesquisadora Nelly Carvalho | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

As várias Nellys

Com abordagem sensível, o livro abre espaço também para depoimentos que nos aproximam da figura humana de Nelly Carvalho – a mãe, a amiga, a viajante apaixonada, a defensora do Nordeste e da palavra como instrumento de transformação.

"Esta é uma obra indispensável para estudiosos da linguagem, professores, alunos e todos aqueles que reconhecem no léxico a expressão mais rica da identidade de um povo. Um gesto coletivo de gratidão e memória, Tessituras Lexicais reafirma que, mesmo diante do silêncio imposto pela ausência, as palavras de Nelly continuam vivas – iluminando caminhos, tocando corações e inspirando gerações" descreve a apresentação do livro.

Nelly por quem a conheceu

“Nelly Carvalho foi inspiradora no universo acadêmico. Com sabedoria e simplicidade, ela tornava leve o nosso caminhar no aprendizado. Nelly nos ensinou que não há barreiras quando se tem um propósito e isso é o grande legado que ela nos deixou”, lembra Leusa Santos, editora chefe da Folha de Pernambuco, ex-aluna da acadêmica, que participará do lançamento do livro.

“Não queria pensar em Nelly Carvallho no passado, porque a presença dela é ainda muito marcante entre nós. Nelly foi uma pessoa muito viva, muito ativa, e ela continua muito ativa e presente entre os amigos e alunos que teve”, comenta Lourival Holanda. Ele destacou as várias fases da autora desde o livro “Empréstimos Linguísticos”, de 1989, passando pelo livro “Princípios básicos de lexicologia”, de 2011, até “O texto publicitário em sala de aula”, escrito em 2014.

“Ali ela já mostrava a importância que tinha para todo mundo que trabalha com linguagem, sobretudo os jornalistas, porque dava uma importância, uma ênfase muito grande à linguagem. Como era importante levar em conta as nuances, o que a linguagem dizia ou subentendia, isso era um instrumento fantástico para todo mundo que trabalha com comunicação”, pontua Lourival.

Conheça mais sobre a trajetória da professora, pesquisadora e acadêmica Nelly Carvalho.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”

Quando: terça-feira (23), às 17h.

Onde: Academia Pernambucana de Letras (Avenida Rui Barbosa, 1596, no bairro das Graças).

Entrada franca

