Livro em homenagem a Nelly Carvalho tem lançamento na APL, terça (23)
"Tessituras Lexicais Frutos de um Legado" é uma coletânia de estudos linguísticos em tributo à professora, pesquisadora e acadêmica
A Academia Pernambucana de Letras, na Zona Norte do Recife, recebe, nesta terça (23), às 17h, o lançamento do livro “Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”, da Editora Pontes, com entrada franca. A obra reúne estudos linguísticos em tributo à professora, pesquisadora e acadêmica da APL, Nelly Carvalho.
Organizada por Edmilson José de Sá, Felipe Casado de Lucena e Simone de Campos Reis, a publicação é mais do que uma coletânea de estudos linguísticos: é um “tributo vivo à inteligência, ao afeto e à ousadia de Nelly Carvalho – professora, pesquisadora e mulher à frente do seu tempo”, conforme descreve o seu texto de apresentação.
Sobre o livro
A obra reúne artigos que transitam entre o léxico, a publicidade, a historiografia linguística e as marcas da cultura pernambucana na língua, a obra se constrói como um tecido de palavras, memórias e afeto.
Neste volume, colegas, discípulos e admiradores entrelaçam experiências acadêmicas e pessoais que revelam a grandeza de uma vida dedicada ao estudo do léxico e da linguagem como patrimônio cultural.
Entre neologismos, anglicismos, tradições discursivas e o vocabulário socialmente marcado, as análises presentes no livro não apenas celebram o legado intelectual de Nelly, mas ampliam os horizontes da lexicologia e da lexicografia no Brasil.
“Esse livro é uma homenagem que a professora Simone Reis faz, juntando, agregando diversos alunos e amigos de Nelly nessa celebração. O lançamento na APL será, de fato, uma celebração, um preito, um reconhecimento desta presença permanente de Nelly entre nós”, comenta Lourival Holanda, presidente da APL.
As várias Nellys
Com abordagem sensível, o livro abre espaço também para depoimentos que nos aproximam da figura humana de Nelly Carvalho – a mãe, a amiga, a viajante apaixonada, a defensora do Nordeste e da palavra como instrumento de transformação.
"Esta é uma obra indispensável para estudiosos da linguagem, professores, alunos e todos aqueles que reconhecem no léxico a expressão mais rica da identidade de um povo. Um gesto coletivo de gratidão e memória, Tessituras Lexicais reafirma que, mesmo diante do silêncio imposto pela ausência, as palavras de Nelly continuam vivas – iluminando caminhos, tocando corações e inspirando gerações" descreve a apresentação do livro.
Nelly por quem a conheceu
“Nelly Carvalho foi inspiradora no universo acadêmico. Com sabedoria e simplicidade, ela tornava leve o nosso caminhar no aprendizado. Nelly nos ensinou que não há barreiras quando se tem um propósito e isso é o grande legado que ela nos deixou”, lembra Leusa Santos, editora chefe da Folha de Pernambuco, ex-aluna da acadêmica, que participará do lançamento do livro.
“Não queria pensar em Nelly Carvallho no passado, porque a presença dela é ainda muito marcante entre nós. Nelly foi uma pessoa muito viva, muito ativa, e ela continua muito ativa e presente entre os amigos e alunos que teve”, comenta Lourival Holanda. Ele destacou as várias fases da autora desde o livro “Empréstimos Linguísticos”, de 1989, passando pelo livro “Princípios básicos de lexicologia”, de 2011, até “O texto publicitário em sala de aula”, escrito em 2014.
“Ali ela já mostrava a importância que tinha para todo mundo que trabalha com linguagem, sobretudo os jornalistas, porque dava uma importância, uma ênfase muito grande à linguagem. Como era importante levar em conta as nuances, o que a linguagem dizia ou subentendia, isso era um instrumento fantástico para todo mundo que trabalha com comunicação”, pontua Lourival.
Conheça mais sobre a trajetória da professora, pesquisadora e acadêmica Nelly Carvalho.
SERVIÇO:
Lançamento do livro “Tessituras Lexicais – Frutos de um Legado”
Quando: terça-feira (23), às 17h.
Onde: Academia Pernambucana de Letras (Avenida Rui Barbosa, 1596, no bairro das Graças).
Entrada franca