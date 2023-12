Livro em homenagem aos 100 anos de Thales Ramalho tem lançamento na APL

A- A+

O lançamento do livro “Thales Ramalho: Política, Diálogo e Moderação – 100 anos”, na noite de ontem, na Academia Pernambucana de Letras, reuniu políticos, jornalistas, intelectuais, familiares e amigos para celebrar a trajetória política do ex-deputado federal que foi peça fundamental na redemocratização do Brasil durante o longo período de regime militar, entre os anos de 1964 e 1985. Toda a renda arrecadada com a venda do livro no evento da Academia Pernambucana de Letras (APL) será revertida para a ONG DNA Solidariedade.

Com autoria do escritor Cícero Belmar, revisão de conteúdo de Ana Clara Monteiro e do jornalista Ítalo Rocha e projeto gráfico do designer Luiz Arrais, o livro aborda a atuação política de Thales Ramalho, marcada pela aprovação da Lei da Anistia, a fundação do MDB como partido de oposição à ditadura, a luta pelos direitos humanos, a preocupação com a falta de assistência às pessoas com deficiência física e por sua constante defesa pela redemocratização do Brasil.

Um tributo à trajetória política

"Essa é uma ideia muito antiga. Meu pai sempre sonhou em fazer um livro sobre memórias, contando a vida dele, e depois do falecimento dele eu continuei com esse projeto, e, apesar de ter passado muito tempo, achei que esse era o momento, do centenário dele, porque ele teve uma trajetória muito importante na vida política do país, na época da ditadura militar, ele atuou nos bastidores, com doutor Ulysses Guimarães, doutor Tancredo Neves, para promover a abertura política do país", contou Ana Clara Monteiro.

“Thales Ramalho foi um político, deputado federal de Pernambuco entre os anos de 1966 a 1985. Ele foi uma pessoa que se dedicou muito a lutar contra o autoritarismo do regime militar instaurado de 1964 a 1985. Fui convidado a escrever esse livro a partir do contato com o jornalista Ítalo Rocha, e, a partir daí, eu fui apresentado a Ana Clara, que é a filha única de Tales, e nesse contato a gente foi vendo o material que tinha disponível e percebeu que não era possível fazer uma biografia, mas, sim, fazer um resgate da memória política dele”, contou Cícero Belmar.

Em defesa da democracia

Político com papel de destaque na articulação a favor da redemocratização durante a ditadura militar, Thales Ramalho foi consagrado como um dos grandes defensores da abertura política. Na época em que pessoas de atitudes e pensamentos contrários ao autoritarismo eram perseguidas, quando o livre pensar era proibido, o ex-deputado foi um importante moderador na articulação entre oposição e governo até a conquista da redemocratização.

“Ele foi deputado federal durante cinco mandatos, por Pernambuco. Depois, foi ministro do Tribunal de Contas da União. Também foi assessor especial da Presidência da República. Durante esse período que ele foi deputado federal, foi do MDB, e depois do PP, e ele sempre foi um político que se insurgiu contra o autoritarismo, uma pessoa moderada que fazia o diálogo entre a oposição e o regime autoritário, num período que era muito difícil a comunicação. Então, ele era uma pessoa muito fundamental para permitir que andassem as políticas como: a Lei da Anistia, o fim da Censura e, também, a redemocratização como um todo", detalhou o autor.

ONG DNA Solidariedade

A instituição beneficiada com a renda do livro tem atuação em Pernambuco com doação de cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida. A ONG também possui ações no município considerado mais pobre do Brasil em 2000, Manari. No Recife, realiza o projeto “Banho do Bem” em parceria com a escola Saber Viver, que oferece material de higiene e cuidados pessoais e de beleza para moradores de rua dos arredores do bairro da Encruzilhada. A DNA Solidariedade já doou 763 cadeiras de rodas e recebe diariamente demandas por parte de pessoas que necessitam de cadeira de rodas.

