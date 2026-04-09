Lançamento do livro "Encontro escrito à mão: cartas sobre cartas" ocorre neste sábado (11)
O lançamento do livro de Bruna Maciel e Fábio Lucas será na Academia Pernambucana de Letras
Neste sábado (11), às 16h, Bruna Maciel e Fábio Lucas lançam o livro "Encontro escrito à mão: cartas sobre cartas", uma obra que propõe um retorno sensível ao tempo da escrita, da escuta e da presença. O lançamento será na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças.
O livro também se desdobra em oficinas de escrita de cartas, ministradas por Bruna e Fábio, que terão datas, valores e locações divulgadas no dia do lançamento.
Com prefácio de Lourival Holanda, o livro reúne cartas reais trocadas entre os dois escritores ao longo de mais de um ano, uma correspondência sustentada pela amizade e pela escolha consciente de escrever à mão. Os autores explicam que na obra o leitor é conduzido por reflexões sobre o próprio ato de escrever hoje.
“As pessoas estão desnorteadas, não apenas ouvindo a mensagem acelerada, mas atravessando os dias em velocidade 2x ou 3x.”, diz Fábio Lucas. “O livro surge como um convite delicado ao desacelerar”, complementa Bruna.
Ao longo das páginas, o livro aponta para a potência terapêutica da palavra escrita à mão, capaz de organizar pensamento, memória e emoção. Um exercício que pode atravessar diferentes fases da vida, de crianças a adultos, como prática de escuta de si e do outro.
Confira mais sobre os escritores
Bruna tem um estúdio literário, o Faz&Conta, dedicado à criação de livros e ao acompanhamento de escritores e leitores por meio de oficinas e cursos. Seu trabalho pode ser acompanhado no perfil do Instagram.
Fábio é criador do Livronews, onde realiza curadoria e mediação de eventos literários e podcasts. O Instagram é um ponto de encontro entre leitores e escritores.
Além do Recife, o livro Encontro escrito à mão: cartas sobre cartas, também será lançado em outras cidades: São Paulo, no dia 23 de abril, às 18h, na Livraria Martins Fontes e em Poços de Caldas, no dia 26, às 10h, no Flipoços. Em todos eles, o livro estará à venda por R$60.
SERVIÇO
Lançamento do livro "Encontro escrito à mão: cartas sobre cartas", de Bruna Maciel e Fábio Lucas
Quando: sábado (11) às 16h
Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596, Graças
Acesso gratuito
*Com informações da assessoria de imprensa