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GUIA Livro "Ghiblioteca" une análises, fatos de bastidores e influência das animações do Studio Ghibli Criadores do podcast ''Ghibliotheque'' são os autores da obra sobre o famoso estúdio de animação japonês

A editora Belas Letras lançou, neste mês de agosto, o livro ''Ghiblioteca: O Guia Completo dos Filmes do Studio Ghibli'' em celebração aos 40 anos de ''O Castelo no Céu'', o primeiro longa-metragem do estúdio de animação japonês, o Studio Ghibli.

No Brasil, o livro chega em versão de capa dura, com ilustrações de toda a filmografia do estúdio, atravessando as quatro décadas de lançamentos audiovisuais. A obra reúne análises de cada filme do Studio Ghibli, incluindo ''A Viagem de Chihiro'' (2001) e ''O Menino e a Garça'' (2023), títulos vencedores do Oscar de Melhor Animação.

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O livro ''Ghiblioteca: O Guia Completo dos Filmes do Studio Ghibli'' está disponível no site da editora, com uma ecobag de algodão de brinde (promoção de lançamento), no valor de R$ 229,90 (sem o frete). Além disso, também é possível encontrar a obra em sites parceiros e a partir desta quarta-feira (5) nas livrarias. O livro ''Ghiblioteca: O Guia Completo dos Filmes do Studio Ghibli'' está disponível no site da editora, com uma ecobag de algodão de brinde (promoção de lançamento), no valor de R$ 229,90 (sem o frete). Além disso, também é possível encontrar a obra em sites parceiros e a partir desta quarta-feira (5) nas livrarias.

Referência

Com uma identidade visual e narrativa autoral, o ''estilo do Studio Ghibli'', se tornou uma das maiores referências da animação mundial. As análises de cada animação exploram bastidores, temas centrais, cenas marcantes, curiosidades, influência e o contexto de criação das produções que marcaram gerações de fãs.

De fãs para fãs

O guia inicia a investigação a partir das primeiras obras de Hayao Miyazaki e Isao Takahata, diretores e fundadores do estúdio, até os efeitos mercadológicos e culturais que essas animações tiveram no cinema. ''Ghiblioteca'' é escrito por Jake Cunningham e Michael Leader, criadores do podcast ''Ghibliotheque'', um dos maiores podcasts do mundo sobre o Studio Ghiblli.

Ao longo das 208 páginas, detalhes, decisões e estratégias serão reveladas e discutidas pelos autores sobre os clássicos do estúdio japonês como ''Meu Amigo Totoro'', ''Princesa Mononoke'' e ''Ponyo''. Entre os principais destaques está o resgate dos bastidores de produção de ''Nausicaä do Vale do Vento'' (1984), filme responsável por consolidar a colaboração artística entre Miyazaki e Takahata antes mesmo da criação do Studio Ghibli em 1985.





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