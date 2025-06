Livro infantil "Flautarina Viaja pela Cultura Pernambucana" ganha pré-lançamento na Caixa Cultural

A- A+

O livro infantil “Flautarina Viaja pela Cultura Pernambucana” tem pré-lançamento na Caixa Cultural, com eventos nesta sexta-feira (15) e no dia 29 de junho. A obra tem texto de Daniele Cruz Barros e ilustrações de Ildembergue Leite.

A história acompanha Flautarina, uma flauta doce que, junto com dois amigos, embarca em uma jornada mágica pelos ciclos culturais do estado. No caminho, eles descobrem maracatus, frevos, cirandas, xaxados e outras manifestações artísticas, além de sabores e personagens típicos.

Nos eventos pré-lançamento, a narrativa será contada no palco pela atriz Yane Ramalho. Canções tradicionais presentes no livro ganham interpretação dos grupos Flauta de Bloco da UFPE e Pequenos Cantores de Olinda (CEMO).



Com arranjos especiais, o espetáculo passeia pelos ciclos carnavalesco, junino e natalino, envolvendo gêneros musicais como maracatu, coco, xaxado, pastoril, frevo e ciranda.

Serviço:

Pré-lançamento do livro “Flautarina Viaja pela Cultura Pernambucana”

Quando: neste domingo (15), às 11h, e no dia 29 de junho, às 15h

Onde: Caixa Cultural (Avenida Alfredo Lisboa, 505 - Bairro do Recife)

Ingressos gratuitos, distribuídos uma hora antes de cada apresentação

Informações: (81) 3425-1915



