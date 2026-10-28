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PERNAMBUCO

Livro infantil pernambucano é selecionado para programa nacional do MEC

"A Vaca Macaca", da Cepe Editora, integra catálogo do PNLD Literário 20262029; escolha das obras segue até o próximo sábado (31)

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Mariana Oliveira e Fellipe Torres, da Cepe EducaçãoMariana Oliveira e Fellipe Torres, da Cepe Educação - Foto: Leopoldo Conrado Nunes/Cepe

O livro infantil "A Vaca Macaca", de Eduardo César Maia, com ilustrações de Ildembergue Leite, foi selecionado para o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) Literário 2026–2029, do Ministério da Educação (MEC).

Professores e gestores da rede pública de ensino podem escolher as obras que serão adotadas pelas escolas até o próximo sábado (31), por meio do site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

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Sobre o livro
Publicado em 2023, o título é destinado a crianças de 4 e 5 anos, na pré-escola, e integra o Acervo 9 do programa, na Categoria 2. A seleção marca a primeira participação da editora pública pernambucana no PNLD Literário.

A história acompanha Tetê, uma vaca que, entediada com a rotina no pasto, faz amizade com um macaquinho esperto e passa a viver novas experiências. A narrativa aborda temas como identidade e amizade.

“Aqui na Cepe estamos muito felizes em estar participando pela primeira vez de um PNLD. A Vaca Macaca, nosso livro aprovado, pode ser escolhido por professores de todo o Brasil e isso é uma grande vitória para a editora, que vem trabalhando muito na literatura voltada para as infâncias”, destaca Mariana Oliveira, da equipe da Cepe Educação.

A escolha dos títulos cabe aos professores e gestores, que devem considerar o projeto político-pedagógico (PPP) de cada escola.

O catálogo e as resenhas das obras estão disponíveis no Guia Digital do PNLD, acessível por meio do Gov.br. Em Pernambuco, quatro mil escolas estão aptas a participar do processo.

O manual do professor de "A Vaca Macaca" pode ser consultado no site da Cepe.

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