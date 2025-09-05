A- A+

literatura Livro "NÓS/SQN" fala sobre a identidade brasileira e será lançado neste sábado (6) O evento de lançamento acontece no Edifício Texas, na Boa Vista, e conta com DJ

O livro "NÓS/SQN" conta com poemas e cartazes de André Telles, ou apenasTrelles, como é mais conhecido, e programação visual de Henrique Koblitz. O livreto será lançado no sábado (6) no térreo do Edifício Texas, na Boa Vista.



O projeto editorial funde poesia, artes visuais e artes gráficas para refletir sobre a identidade brasileira. "NÓS/SQN" tem duas capas, com dois poemas diferentes sobre o tema. E acompanhando o espírito de cada um deles, cartazes com duas bandeiras do Brasil redesenhadas, dialogando com a

os textos.



A composição visual, a produção da impressão e da montagem, são de Henrique Koblitz, artista visual e DJ que, inclusive, bota som na festa de lançamento.

Serviço:

Lançamento de "NÓS/SQN", de André Telles do Rosário

Com DJ Kobla

Quando: Sábado (6), às 15h

Onde: Térreo do Edifício Texas- Petiscaria Santa Cruz - Rua Rosário da Boa Vista, 163, Boa Vista

Entrada gratuita

Mais informações trelles.art.br

*Com informações da assessoria de imprensa

