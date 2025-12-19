Sex, 19 de Dezembro

CINEMA

Livro com roteiro de "O Agente Secreto" ganha evento de lançamento no Cinema São Luiz

Encontro conta com exibição do filme e bate-papo com o diretor Kleber Mendonça Filho

Livro de "O Agente Secreto" reúne roteiro e imagens inéditas Livro de "O Agente Secreto" reúne roteiro e imagens inéditas  - Foto: Editora Amarcord/Divulgação

O Cinema São Luiz é um dos cenários  de “O Agente Secreto” e recebe, neste domingo (21), o lançamento do livro com o roteiro do filme. Kleber Mendonça Filho, diretor e roteirista do longa-metragem, estará presente no evento. 

O encontro conta com exibição do filme, às 14h30, seguido de um debate, às 17h25, do cineasta com a jornalista e crítica de cinema Lule Veras. Publicado pelo selo Amarcord, da Editora Record, o livro estará à venda no dia do evento.

Além do roteiro do longa, a publicação reúne imagens do filme, desenhos do storyboard e fotografias inéditas dos bastidores da produção. Kleber assina o prefácio e o posfácio é escrito pelo ator Wagner Moura, que vive o protagonista da obra audiovisual. 
 

“O Agente Secreto” estreou no Festival de Cannes, onde recebeu quatro prêmios. A produção está indicada em três categorias do Globo de Ouro e tem sido apontada com uma das apostas para o Oscar 2026.

Serviço:
Livro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho 
Editora Amarcord, 320 páginas
Preço: R$ 69,90 
 
*Com informações da assessoria de imprensa. 

