A- A+

Lançamento Livro "O novo rumo das polícias municipais no Brasil" traz análise da segurança pública De autoria do secretário de Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho, Coronel Julierme Moura, a obra traz uma reflexão sobre o papel das guardas municipais no cenário contemporâneo

Disponível em pré-lançamento, o livro “O novo rumo das polícias municipais no Brasil", de autoria do secretário coronel Julierme Moura, titular da Defesa Social do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, propõe uma análise profunda e atualizada sobre a municipalização da segurança pública e o reconhecimento legal e funcional das guardas municipais como polícias municipais.

A obra traz uma reflexão sobre o papel das guardas municipais no cenário contemporâneo da segurança pública, amparada por um rico referencial histórico. No livro, o autor resgata a origem das cidades e sua relação direta com o surgimento das primeiras formas de policiamento, estabelecendo conexões entre passado e presente.

Um dos principais destaques da obra é o processo histórico de municipalização da segurança pública no Brasil, que se intensificou a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988.

A partir desse marco legal, Julierme Moura traça o caminho percorrido pelas guardas municipais até o reconhecimento como órgãos de segurança pública, reforçado por recentes decisões dos tribunais superiores e avanços legislativos.

“O novo rumo das polícias municipais no Brasil”

Para o coronel, o livro busca não apenas informar, mas também influenciar políticas públicas e debates técnicos, contribuindo para uma nova visão sobre a segurança nos municípios.

“A segurança pública precisa estar mais próxima do cidadão, e isso passa necessariamente pelo fortalecimento das estruturas municipais”, destacou.

A expectativa é que a obra se torne uma referência para estudiosos, profissionais da segurança, gestores públicos e legisladores, fomentando o debate sobre a autonomia e o protagonismo das polícias municipais na promoção da ordem e da proteção social.

Veja também