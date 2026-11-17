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DISCOGRAFIA Livro organizado por pernambucano percorre a discografia de Elton John em nova edição Obra reúne análises de 35 colaboradores sobre a produção do cantor britânico e será lançada em 28 de novembro, na Dinossauro Discos, em Olinda

A discografia de Elton John é o ponto de partida de uma publicação que reúne diferentes olhares sobre a carreira do cantor e compositor britânico.

Organizado pelo jornalista pernambucano Chico Carlos, o livro "Elton John – Todos os Discos" ganha uma segunda edição, revista e ampliada, com lançamento marcado para 28 de novembro, às 16h, na Dinossauro Discos, no piso L2 do Shopping Patteo Olinda.

Com 240 páginas ilustradas, a obra é publicada pela Editora Chuva de Letras e conta com textos de 35 colaboradores de diferentes partes do Brasil, entre jornalistas, colecionadores e admiradores do artista.

O conteúdo abrange 36 álbuns de estúdio, nove trilhas sonoras destinadas ao cinema e ao teatro e outros nove registros ao vivo.

A nova edição incorpora à análise "Who Believes in Angels?", trabalho lançado em 2025 por Elton John em colaboração com a cantora norte-americana Brandi Carlile. A atualização estende o percurso crítico até uma das produções mais recentes do músico.

Além de examinar os discos, os textos contextualizam cada lançamento, identificam músicos participantes, observam a recepção das canções e apresentam as experiências particulares dos autores com a obra. Paraná, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal estão representados na publicação.

Diferentemente das biografias dedicadas à vida do artista, o livro concentra sua investigação na produção fonográfica. A proposta combina informações sobre os álbuns, leitura crítica e relatos pessoais, construindo um panorama coletivo da música de Elton John.

Jornalista, crítico musical, escritor e assessor de comunicação, Chico Carlos apresentou a segunda edição do projeto no Rock in Rio 2026, em 7 de setembro, durante a passagem de Elton John pelo festival.



SERVIÇO

Lançamento do livro "Elton John – Todos os Discos" (segunda edição ampliada)

Quando: 28 de novembro de 2026 (sábado), às 16h

Onde: Loja Dinossauro Discos, piso L2, Shopping Patteo Olinda - Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225 - Casa Caiada - Olinda-PE

Acesso gratuito



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