LITERATURA Livro "Pelas ruas que andei" reúne vida e obra do músico Alceu Valença. Confira os detalhes Publicação, feita em parceria com a Cepe Editora, tem agenda de lançamento para o mês de julho

A trajetória de um dos músicos mais celebrados no Brasil acaba de ganhar uma biografia já disponível em pré-venda. O livro "Pelas ruas que andei" conta a vida e a obra do pernambucano Alceu Valença, autor de hits eternizados na Música Popular Brasileira.



A publicação é uma parceria da Relicário Produções Culturais e Editoriais com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe). Os eventos de lançamento serão realizados em três cidades: Recife (27 de junho), Rio de Janeiro (25 de julho) e São Paulo (27 de julho). O trabalho de pesquisa é do assessor de imprensa de Alceu desde 2009, Júlio Moura, que fez uma intensa pesquisa em jornais e revistas, além de coletar depoimentos e reúnir acervos de amigos e familiares.





Nas páginas não faltam passagens engraçadas, momentos marcantes na vida do cantor e problemas com a ditadura militar até, enfim, o reconhecimento artístico.





A biografia tem coordenação editorial de Carla Valença e, além da versão impressa e digital, tem um audiolivro, narrado por Amanda Menelau, Bernardo Valença, Giordano Castro e Nínive Caldas. A foto da capa é do antológico fotógrafo e artista recifense Carlos Filho (1950-2019), o Cafi. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com patrocínio do Banco Itaú, apoio da Uninassau e realização do Ministério da Cultura.

Serviço:

Livro Pelas ruas que andei - Uma biografia de Alceu Valença

Pré-venda: R$ 40 (cem primeiras unidades)

Site para compra: aqui



Livro Pelas ruas que andei - Uma biografia de Alceu Valença (Cepe Editora e Relicário Produções Culturais e Editoriais)



Quanto: R$ 70 (preço de capa)

Pré-venda: R$ 40 (cem primeiras unidades)

