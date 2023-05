Livro "Pernambuco - Guia prático, histórico e sentimental" será lançado neste sábado (6)

A- A+

A Fundação Gilberto Freyre (FGF) publica o livro "Pernambuco - Guia prático, histórico e sentimental", que será lançado neste sábado, 06 de maio, às 16h, no mezanino do Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero.

A publicação foi inspirada na obra publicada em 1934, pelo escritor Gilberto Freyre. Ela é considerada o primeiro guia turístico do Brasil. Logo na sequência, em 1939, Freyre publicou o segundo guia chamado ‘Olinda: 2º Guia Prático, Histórico e Sentimental de Cidade Brasileira’.

O livro tem organização da curadora e gerente editorial e de acervos da FGF, Jamille Barbosa; textos da antropóloga e professora do Departamento de Turismo da UFPE, Isabela Morais; fotografias do fotógrafo Flávio Costa e projeto gráfico da Zdizaine Editorial, assinado pelo designer Edson Figueiredo.

“Além de uma homenagem aos guias turísticos escritos por Gilberto Freyre, essa obra é uma contribuição para o reconhecimento, fortalecimento e preservação do patrimônio natural e cultural do estado de Pernambuco”, explica a organizadora do livro, Jamille Barbosa.

O novo livro é uma obra que conta com tradução para o inglês e conduz o leitor por uma viagem do litoral ao sertão de Pernambuco que foi dividido em microrregiões para agrupar os municípios: Recife, Olinda, Arredores da Capital, Arquipélago de Fernando de Noronha, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste, Sertão de Itaparica, Sertão do Moxotó, Sertão do Pajeú, Sertão do Araripe, Sertão do São Francisco e Sertão Central. Ao todo, 52 municípios são destacados. O guia apresenta o patrimônio natural e a ocupação histórica dos territórios, sua evolução sociocultural, as influências e valores culturais de seu povo, além de outros aspectos.

Para o desenvolvimento do livro foram percorridos 5 mil quilômetros e produzidos em média 30 mil registros fotográficos e de vídeo. Esta foi uma missão do fotógrafo Flávio Costa.

“Fotografar para o guia foi uma grande aventura marcada pelas pessoas que conheci no caminho e o sentimento de orgulho e pertencimento que elas têm por sua terra.”, conta o fotógrafo.

SERVIÇO

Lançamento do livro ‘Pernambuco - Guia prático, histórico e sentimental’.

Quando: Sábado (6), a partir das 16h.

Onde: Mezanino do Centro de Artesanato de Pernambuco, ao lado do Marco Zero - Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife

Preço: R$50,00 (no dia do lançamento) e R$75,00 (nas lojas física e no site da FGF).

