A- A+

BRENNAND 100 ANOS Livro investiga influências europeias na obra de Francisco Brennand Obra analisa conexões entre a pintura do artista pernambucano e trabalhos de Gauguin, Cézanne, Van Gogh e Balthus

Dentro da sequência de eventos e ações celebrativas ao centenário de Francisco Brennand, em 2027, um livro traz à tona possíveis influências euopeias na obra do artista pernambucano.



Trata-se de "Francisco Brennand: algumas de suas inspirações na pintura" (Editora Appris), do professor e pesquisador Tiago Gouveia Mariano, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UniFBV Wyden.



A obra, recentemente com edição impressa lançada, terá no próximo dia 30 de novembro a versão em e-book disponibilizada - e com lançamento no auditório da biblioteca da UniFBV Wyden, no Recife.





O autor cita pelo menos quatro nomes da arte europeia como inspirações para a construção da linguagem pictórica de Brennand: Paul Gaugin, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Balthus.

A PESQUISA

Desenvolvida no decorrer do mestrado e do doutorado de Tiago, a pesquisa, em duas partes, apresenta a trajetória de Francisco Brennand e sua ingerência no fazer artístico do Brasil e fora dele e contextualiza os pintores europeus estabelecendo conexões entre as produções com o que as obras do pernambucano.

Análises de aspcetos técnicos, temáticos e simbólicos da pintura de Brennand foram inseridas na pesquisa.



Registros e experiências pessoais, os Cadernos Verdes e publicações referentes à sua produção também compuseram os escritos do pesquisador, culminando no livro pensado para ampliar o acesso ao conhecimento produzido na universidade, em linguagem para aproximar público das referências presentes na obra o pintor.

SERVIÇO

Lançamento do e-book do livro "Francisco Brennand: algumas de suas inspirações na pintura" (Editora Appris), do professor e pesquisador Tiago Gouveia Mariano

Quando: segunda-feira, 30 de novembro, às 10h

Onde: Auditório da biblioteca da UniFBVWYDEN - Rua Jean Emile Favre, 422, Imbiribeira

Informações: (81) 7333-2159

Veja também