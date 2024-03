Livro "Pistas para Co-mover" reflete sobre criações coletivas de dança no Brasil

A- A+

Liana Gesteira e Everton Lampe, ambos pesquisadores e artistas das artes cênicas, assinam o livro “Pistas para Co-mover”. A obra será lançada neste sábado (23), às 19h30, no Vapor Cozinha Afetiva.

Na publicação, os autores se debruçam sobre criações artísticas brasileiras e refletem sobre seus contextos, seus modos de fazer arte e suas implicações estético-políticas para o campo da dança. A obra é fruto da junção dos trabalhos acadêmicos dos dois pesquisadores.

O livro foi impresso em Minas Gerais, na Impressão de Minas Editora, com edição de Rodrigo Acioli, da Titivillus Editora. O posfácio tem a assinatura de Conrado Falbo.

Viabilizada com recursos do Funcultura, a obra será disponibilizada em PDF acessível para instituições e pessoas com deficiência visual. Serão doados 100 exemplares para instituições de ensino das artes da cena e instituições culturais do País, além de outros 100 livros para escolas da rede pública de ensino e bibliotecas públicas de Pernambuco.

