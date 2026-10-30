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Dolly Parton Livro póstumo de Dolly Parton é vendido por R$ 70 milhões após disputa entre editoras Obra inédita da cantora country foi adquirida pela Grand Central Publishing após uma disputa de lances; valor da negociação pode ter chegado a US$ 13 milhões

Dois meses após a morte de Dolly Parton, um livro de memórias inédito da cantora country teria sido negociado por milhões de dólares. Segundo o site Page Six, a editora Grand Central Publishing venceu uma disputa de lances e adquiriu os direitos da obra por um valor que pode chegar a US$ 13 milhões, cerca de R$ 70 milhões.

A negociação foi conduzida pela agência literária Folio Literary Management, responsável também pelo livro Songteller: My Life in Lyrics, publicado em 2020.

De acordo com fontes ouvidas pelo site, a disputa chegou a um impasse depois que a Folio informou às editoras ter recebido uma proposta de US$ 12 milhões. A Grand Central, porém, elevou a oferta e ficou com o projeto. Uma fonte afirmou que o valor final pode ter sido inferior aos US$ 13 milhões divulgados, mas que os direitos autorais serão divididos igualmente entre os dois grupos envolvidos, em uma proporção considerada acima do habitual.

Projetos deixados pela cantora

Ainda não se sabe quando o livro foi escrito. O antigo empresário de Parton afirmou, em comunicado, que a artista continuou trabalhando até o fim da vida e deixou projetos planejados para os próximos anos.

— Muitos projetos estavam em vários estágios de desenvolvimento, e queremos ser transparentes com os fãs dela sobre esse fato. Se você vir músicas, produtos, livros, experiências e campanhas inéditas lançadas pelos canais oficiais de Dolly Parton, pode ter certeza de que ela deixou sua marca pessoal neles — declarou.

Parton morreu aos 80 anos, em 28 de agosto, vítima de câncer. O anúncio foi feito por seu sobrinho, Bryan Seaver, seguindo uma orientação deixada pela própria cantora. Desde então, integrantes da família têm assumido funções na administração de seu legado.

Na semana passada, artistas como Carrie Underwood, Katy Perry e Reba McEntire participaram de um concerto em homenagem à cantora, intitulado CMA Presents I Will Always Love You.

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