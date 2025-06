A- A+

LITERATURA Livro que influenciou criação de Israel é reeditado no Brasil com comentários de Moacyr Scliar 'O Estado judeu' foi escrito em 1896 pelo jornalista austro-húngaro Theodor Herzl

“O Estado judeu”, texto do jornalista austro-húngaro Theodor Herzl (1860-1904) que fundou o sionismo moderno e influenciou a criação de Israel, está de volta às livrarias brasileiras em edição da Garamond.



Escrito em 1896, num contexto de recrudescimento da violência antissemita na Europa, o livro defende a autodeterminação política dos judeus e seu direito a um estado soberano na região onde, na Antiguidade, existiu o Reino de Israel.

A obra, que já havia sido publicada no Brasil em 1998 pela mesma editora, traz comentários do escritor Moacyr Scliar (1937-2011), autor de “A mulher que escreveu a Bíblia”, entre outros livros. A nova edição inclui também um prefácio assinado por André Lajst, presidente da seção brasileira da organização israelense Stand With Us. A tradução é de David José Pérez.

Num texto impresso na orelha do livro, o jornalista Bruno Bimbi afirma: “Sionismo não é palavrão. É a tradução política de uma esperança de mil anos, de um povo que quis ser livre em sua própria terra”.

