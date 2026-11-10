Livro que analisa referências europeias na obra de Francisco Brennand será lançado sexta (13)
Pesquisa realizada por Tiago Gouveia Mariano analisa aproximações entre a pintura do artista pernambucano e a produção de Gauguin, Cézanne, Van Gogh e Balthus
Às vésperas do centenário de nascimento de Francisco Brennand, celebrado em 2027, o pesquisador e professor Tiago Gouveia Mariano lança, nesta sexta-feira (13), no Recife, o livro “Francisco Brennand: Algumas de suas inspirações na pintura”. Publicada pela Editora Appris, a obra investiga possíveis influências de quatro nomes da arte europeia, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Balthus, na produção do pintor e ceramista pernambucano.
Resultado de uma pesquisa desenvolvida pelo autor durante o mestrado e o doutorado, a obra também contará com uma versão digital, que será lançada no dia 30 de novembro, às 10h, no auditório da biblioteca da UniFBV Wyden.
A publicação analisa aspectos técnicos, temáticos e simbólicos das pinturas de Brennand para compreender como essas referências aparecem em sua produção. A investigação também recorre a documentos pessoais do artista, como os diários e os "Cadernos Verdes", além de publicações sobre sua trajetória. O material ajuda a identificar elementos de seu repertório cultural e a estabelecer relações entre suas escolhas artísticas e a produção dos pintores europeus.
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Entre referências e descobertas
O livro está dividido em duas partes. A primeira apresenta a trajetória de Brennand e sua inserção nos cenários artísticos brasileiro e internacional. Já a segunda aborda o contexto histórico e artístico dos quatro pintores europeus e estabelece comparações entre suas produções e as obras do pernambucano. A partir desse percurso, Tiago reúne elementos que apontam para a influência desses artistas na formação da linguagem pictórica de Brennand.
Mais do que identificar semelhanças, o estudo procura compreender como determinadas escolhas estéticas e soluções visuais aparecem nas pinturas do artista. Ao observar essas aproximações sem deixar de considerar as características próprias de sua produção, o autor oferece novas possibilidades de interpretação de sua obra.
Sobre o autor
Tiago Gouveia Mariano é professor do Centro Universitário UniFBV Wyden. Graduado em Arquitetura e Urbanismo e Artes Visuais, possui mestrado em Artes Visuais pelo programa associado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), além de doutorado em História da Arte pela Universidade de Évora, em Portugal. Atualmente, integra um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais e desenvolve pesquisa de pós-doutorado.
Serviço
Lançamento do livro “Francisco Brennand: Algumas de suas inspirações na pintura”, por Tiago Gouveia Mariano
Quando: sexta-feira (13), às 19h
Onde: Centro Cultural Dante Alighieri - Rua João Fernandes Vieira, 73, Boa Vista, Recife.
Lançamento do e-book
Quando: 30 de novembro, às 10h
Onde: Auditório da biblioteca da UniFBV Wyden, Recife
Acesso gratuito
Informações: @danterecife