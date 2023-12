A- A+

80 anos da obra de Clarice Livro reúne frases impactantes de Clarice Lispector; veja exemplos 'Sentir um pensamento: frases e reflexões para as 52 semanas do ano' é ilustrado com artes da neta da autora

Nascida em 1987, Mariana Valente não chegou a conhecer a avó, Clarice Lispector. Mas sempre esperou reencontrá-la em um outro formato. Antes de morrer, a escritora avisou aos filhos que iria voltar como uma esperança. O inseto, não o sentimento — ou talvez também o sentimento, vá saber.

O fato é que, em alguns importantes momentos da vida de Mariana e de seus familiares, o mencionado animal verde apareceu. As ocasiões eram as mais improváveis, conta ela. Na porta do quarto do hospital durante uma briga de Mariana com sua mãe. No vidro do carro em um momento sensível na estrada, fazendo toda família estacionar e se abraçar.

Mariana cresceu contagiada pelos mistérios de Clarice, incluindo esta forma de ver o mundo em sua própria criação artística. Para ilustrar “Sentir um pensamento: frases e reflexões para as 52 semanas do ano” (Rocco), uma coletânea com alguns dos insights mais marcantes de Clarice, a designer usou tudo que aprendeu com a avó. Ela usa principalmente colagens, que refletem o fluxo de consciência da autora.

— Algumas de suas frases são tão potentes e reveladoras que não precisam de um contexto, elas contém um livro inteiro — diz a neta da autora. — Um ensinamento que ficou em mim é a sua habilidade de ressignificar as palavras. É isso que procuro com as colagens: ressignificar uma imagem tirando-a de seu contexto original.

Na internet, a obra de Clarice vem sendo há muitos anos tirada do contexto. Suas frases são compartilhadas repletas de alterações e seu nome costuma ser atribuído a textos que nunca escreveu.

Em seu livro “Para amar Clarice — Como descobrir e apreciar os aspectos inovadores de sua obra”, a escritora Emilia Amaral mostra como essas adulterações ajudaram a popularizar a obra da autora numa perspectiva pseudofilosofante. Segundo Mariana, porém, a família sempre achou graça.

— Eu acho extremamente engraçado — diz ela. — Depois de um tempo o fenômeno chegou a virar meme, com letras de funk sendo compartilhadas como de Clarice. Vejo isso como uma homenagem. O boom das frases de Clarice na internet a aproximou das gerações mais novas, muita gente a conheceu assim.

Frases para relembrar Clarice

“Mas nunca morrer antes de realmente morrer: pois era tão bom prolongar aquela promessa” (“Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres”)

“Há impossibilidade de ser além do que é — no entanto eu me ultrapasso mesmo sem o delírio, sou o mais do que eu quase normalmente” (“Perto do coração selvagem”)

“Quando eu digo te amo, estou me amando em você” (“Um sopro de vida”)

“Todas as pessoas são anônimas. Porque ninguém é o outro e o outro não conhecia o outro” (“Onde estivestes de noite”)

“Você de repente não estranha de ser você?” (“Um sopro de vida”)

“O que tem que ser tem muita força” (“A maçã no escuro”)

“Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando” (“A paixão segundo G.H.”)

“Não tenho nenhuma saudade de mim — o que já fui não mais me interessa!” (“Um sopro de vida")

