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ARTES GRÁFICAS Livro reúne mais de 500 capas de cordel e destaca a gráfica popular nordestina Publicação do CASCA Archive chega ao Recife com lançamento e oficina de xilogravura nesta sexta (9)

Recife recebe, nesta sexta (9), o lançamento de “Visual Culture of Northeast Brazil: Cordel Edition”, do CASCA Archive.

O evento acontece no Saltim Café e Tal, em Boa Viagem, com uma oficina de xilogravura e tipografia, às 17h, e lançamento do livro, às 19h30. As atividades são gratuitas e têm inscrições pelo Sympla.

Com 700 páginas, a publicação reúne mais de 500 capas de folhetos produzidos desde os anos 1950, evidenciando a contribuição de xilogravadores, tipógrafos, impressores e artistas populares para a formação da linguagem gráfica brasileira.

O projeto é assinado pelo designer alagoano Victor Yves, criador do CASCA Archive.

“Minha escolha foi muito no sentido de diversidade de tipografia”, afirma Victor, em material enviado à imprensa.

A pesquisa valoriza diferentes formas de composição, tipos de letra, técnicas de impressão, cores e ilustrações, sem estabelecer uma seleção baseada apenas na notoriedade dos autores.

Entre os nomes reunidos estão Mestre Dila, Mestre Noza, José Costa Leite, Mestre Nunes, Mestre Expedito e J. Borges.

Pesquisa

Natural de Arapiraca (AL), Victor teve contato com o cordel ainda criança, durante visitas a feiras com o pai. O interesse se aprofundou durante sua formação em design, quando percebeu a pouca presença daquele repertório visual no ensino acadêmico.

Ao longo de 15 anos, o levantamento chegou a cerca de 8 mil registros. Parte do acervo está disponível no site do CASCA Archive. Para a publicação, a pesquisa contou com coleções e especialistas, entre eles, o Instituto Brincante e o poeta e folclorista Marco Haurélio.

A edição brasileira também traz “A Oficina Verbal das Capas”, caderno de aproximadamente 90 páginas com traduções, ensaios, poemas e textos inéditos.

Editado pelo artista e DJ Eduardo Beu, o material reúne contribuições de Xico Sá, Isabelly Moreira, Chico Homem de Melo, DJ Dolores, Fausto Fawcett, Lirinha e Cristhiano Aguiar.

Produzido de forma independente, o livro teve tiragem inicial de mil exemplares, sendo metade destinada ao mercado internacional. Antes da chegada ao Brasil, a publicação circulou por cidades como Tóquio, Nova York, Paris, Berlim e Toronto, além de integrar acervos das universidades de Toronto e Stanford.

Oficina de xilogravura

A atividade conduzida por Waldila, neto de Mestre Dil (1937-2019), Patrimônio Vivo de Pernambuco, apresenta técnicas tradicionais de xilogravura e tipografia.

Os participantes produzirão um desenho, entalharão uma matriz de madeira umburana e farão a impressão, incluindo um título composto com tipos móveis.

Os materiais serão disponibilizados no local. Não é necessário ter experiência prévia. A oficina aceita participantes a partir dos 10 anos, acompanhados por um adulto responsável.

A edição brasileira de “A Oficina Verbal das Capas” foi produzida na Casa do Cordel Mestre Dila, em Caruaru, com impressão e encadernação de Waldênio Silva.

A escolha reforça a proposta do projeto de aproximar o livro dos próprios processos artesanais que ajudaram a construir a estética do cordel.



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