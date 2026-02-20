A- A+

Livro revisita Grande Sertão: Veredas nos 70 anos do clássico de Guimarães Rosa Obra da pernambucana Aline Crispino Saraiva analisa "sistema jagunço" sob a ótica do estado de exceção e do Direito

Em 2026, o romance Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, completa 70 anos de publicação e segue mobilizando novas interpretações. É nesse contexto que a escritora pernambucana Aline Crispino Saraiva lança seu segundo livro, Estado de Exceção e Sistema Jagunço: Literatura e Direito em Grande Sertão: Veredas, publicado pela Editora Dialética.

A obra é uma adaptação de sua dissertação de mestrado e propõe uma leitura instigante do clássico rosiano a partir do diálogo entre literatura e Direito. No ensaio, Aline investiga o chamado “sistema jagunço” como uma alegoria do estado de exceção, conceito que remete à suspensão de garantias legais em contextos de crise ou regimes autoritários.

Ao traçar paralelos com experiências históricas, como o regime da Alemanha nazista, a autora amplia a análise do universo sertanejo criado por Rosa e reflete sobre temas como violência, poder, justiça e as ambiguidades humanas. Para ela, as dinâmicas de mando e obediência que estruturam o sertão ficcional ecoam práticas políticas e jurídicas que atravessam diferentes épocas, inclusive o cenário contemporâneo.

A publicação reúne ainda nomes de peso da academia. A apresentação é assinada pela professora Elizabeth Cardoso, da PUC-SP; o texto de contracapa é do professor Willi Bolle, da USP; e a orelha leva a assinatura do professor Eduardo Cesar Maia, da UFPE. As contribuições reforçam a relevância acadêmica e literária do trabalho, que se soma às celebrações das sete décadas de um dos romances mais influentes da literatura brasileira.

