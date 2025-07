A- A+

LANÇAMENTO Livro sobre J. Borges é lançado com roda de conversa e homenagem ao artista "O Monstro do Sertão", do professor César Barbosa, discute a imagem do Nordeste na xilogravura e celebra a trajetória do homenageado do FIG 2025

Na tarde da última quarta-feira (23), foi realizado o lançamento do livro “O Monstro do Sertão: A imagem do Nordeste (des)construída na xilogravura de J. Borges”, de autoria do professor e pesquisador César Barbosa.

A obra propõe uma reflexão crítica sobre os estereótipos construídos em torno da figura do nordestino, recorrendo a temas como a seca, a política e a subalternidade para analisar o imaginário regional a partir da xilogravura do mestre J. Borges, artista homenageado da 33ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns.

O lançamento foi marcado por uma roda de conversa repleta de causos, memórias e reflexões. Com base em vivências e atividades desenvolvidas junto ao artista, o professor compartilhou com o público os caminhos que levaram à produção do livro.

A tarde também contou com sessão de autógrafos e a presença de convidados especiais, como as irmãs Liliane e Débora, representantes da gestão do Colégio Santa Sofia, instituição de ensino em Garanhuns onde César também atua.

“Esse momento foi muito especial! Tanto o livro quanto o FIG fazem uma homenagem ao eterno artista J. Borges. Em uma última aula de campo que fiz com meus estudantes em 2024, Borges nos contou o quanto amava Garanhuns e sentia falta de participar do evento. Trouxe várias lembranças e momentos de suas oficinas. Foi uma justa homenagem! E fiquei muito feliz enquanto professor pesquisador da rede produzir um livro que aborda a potencialidade desse artista”, destacou César Barbosa.

A obra traça um recorte temporal da produção xilográfica do artista, fomentando discussões sobre os conceitos de Nordeste, lugar de fala e decolonialidade, com uma abordagem que entrelaça teoria e prática.

O livro está disponível para compra na Amazon ou diretamente com o autor.

