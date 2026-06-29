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LANÇAMENTO Livro sobre Marcos Hacker de Melo é lançado no dia em que o empresário completaria 40 anos A obra reúne reflexões e conta a trajetória do empresário pernambucano, que morreu em 2020, aos 34 anos

"Vamos Aprender Juntos? História e Legado", livro em homenagem a Marcos Hacker de Melo, ganhou lançamento nesta segunda-feira (29), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A obra reúne reflexões e conta a trajetória do empresário pernambucano, que morreu em 2020, aos 34 anos.



Realizado na sede do Instituto Marcos Hacker de Melo, o lançamento ocorre em uma data marcada por uma dupla comemoração. Além de ser o dia em que o empresário completaria 40 anos, celebra um ano da inauguração do centro cultural que leva o seu nome.





Lançamento do livro "Vamos Aprender Juntos? História e Legado de Marcos Hacker de Melo". Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo Cida Hacker de Melo, mãe de Marcos Hacker de fundadora do Instituto MHM, a publicação do livro cumpre uma promessa feita por ela ao filho. "É a entrega simbólica de uma carta que meu filho escreveu, aos 24 anos, quando foi morar na África do Sul. Ele me pediu para guardar em um cofre e disse que, quando fizesse 40 anos, queria que eu devolvesse a ele", relata Cida, emocionada.



Além de reverenciar a memória de Marcos Hacker, Cida comenta que a intenção da publicação é inspirar os leitores. "Esse livro conta o legado de um homem inspirador, que conseguiu escrever uma história de sucesso. Que ele continue inspirando a vida das pessoas", aponta.

A venda do livro será revertida para as atividades do Instituto MHM, que atua promovendo ações na área da educação e da cultura em escolas públicas de três municípios pernambucanos. Os interessados podem adquirir a obra na sede da instituição, em Boa Viagem, por R$ 180.

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