Livro sobre o Cine Teatro Guarany, monumento-símbolo de Triunfo, será lançado neste mês

O Cine Teatro Guarany, mais famoso cartão postal de Triunfo, está completando 100 anos e, para comemorar o centenário, vai ganhar um livro sobre a sua história. O imóvel registrou, ao longo desses anos, realidades distintas, inclusive abrigando grandes eventos culturais da cidade, no Sertão do Pajeú, à época em que teve as portas fechadas.

A obra, batizada de "Theatro Cinema Guarany", é escrito pela jornalista Wanessa Campos e será lançado no dia 20 de janeiro, às 18h, no próprio monumento. Além da sessão de autógrafos, haverá um bate-papo da autora com o secretário de Turismo de Triunfo, André Vasconcelos, sobre a importância do cine teatro.

Com reprodução de fotos e documentos históricos, a obra traz detalhes da época da construção do imóvel e do processo de tombamento pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), por exemplo. Segundo a autora, o prédio começou a ser levantado em 1919, ano em que se registrou a terceira grande seca do século XX na região Nordeste. A decisão dos comerciantes e primos Manoel de Siqueira Campos e Carolino de Arruda Campos em apostar no projeto foi para evitar o êxodo dos trabalhadores rurais para outros estados, diz. A seu ver, a ideia “deu certo”. O prédio abriu as portas no dia 17 de fevereiro de 1922.

A ideia de se fazer o livro, segundo Wanessa, surgiu antes da pandemia e pensando no centenário do monumento do qual ela cresceu ouvindo histórias. Com a ideia amadurecida, a autora, natural de Triunfo, começou a pesquisar jornais da época. “Uma pesquisa exaustiva e não menos enfadonha, mas consegui. Revirei documentos de cartórios, afinal, não se escreve história sem documentos”, afirmou. Para ela, o cine teatro, cujo nome foi inspirado na ópera o Guarany de Antônio Carlos Gomes, é um sobrevivente, enfrentou sérias dificuldades, crises, superação, passou por vários donos.

