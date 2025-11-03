A- A+

Presídio de tremembé Livro sobre 'Tremembé' entra no top 10 da Amazon depois de série 'Tremembé: O presídio dos famosos' é do jornalista Ullisses Campbell, que faz parte da equipe da produção

"Tremembé", série do Prime Video que estreou na última sexta-feira dramatizando as relações entre presos do presídio mais famoso do Brasil, está movimentando também a venda de livros. O buzz da produção, que tem como principal estrela a atriz Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, fez o livro "Tremembé: O presídio dos famosos", de Ullisses Campbell, alcançar o sétimo lugar da lista dos mais vendidos da Amazon.

Campbell é jornalista, um dos roteiristas da série e também autor das duas obras que inspiraram os cinco episódios: "Suzane: assassina e manipuladora” e “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”. "Tremembé: O presídio dos famosos" foi lançado em setembro de 2025, quando a série já estava finalizada, por isso não consta no material de divulgação do Prime Video como inspiração. Todos os três são editados pela Matrix.

Além do jornalista, o roteiro é assinado por Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thays Berbe e Maria Isabel Iorio. O elenco da série tem Marina, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues.

