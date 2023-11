Livro "Três Porquinhos Brasileiros", com ilustrações de Bozó Bacamarte, será lançado em Boa Viagem

A- A+

Publicado pela Editora Cobogó e escrito por Luiz Antonio Simas, o livro "Três Porquinhos Brasileiros", na próxima terça-feira (14), às 18h, na Galeria Suassuna, em Boa Viagem. O evento terá a presença do artista plástico pernambucano Bozó Bacamarte, que assina as ilustrações da obra.

Adaptação do clássico infantil com um toque de brasilidade, o livro mistura o clássico infantil com a fauna local e elementos da cultura nordestina. As ilustrações de Bozó buscaram inspiração nas xilogravuras, características da literatura de cordel.



Com entrada gratuita, o lançamento conta ainda com uma exposição de obras criadas por Bozó, artista olindense representado pela Marco Zero, para a publicação. Os desenhos têm uma identidade visual que remete às paisagens da mata e sertão nordestino.

