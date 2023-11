Livro "Três Porquinhos Brasileiros" será lançado nesta terça (14), na Galeria Marco Zero

A Galeria Marco Zero recebe, nesta terça-feira (13), às 18h, o lançamento do livro "Três Porquinhos Brasileiros”, com a presença do ilustrador e artista plástico olindense Bozó Bacamarte, que assina a parte gráfica da obra escrita por Luiz Antonio Simas e publicada pela Editora Cobogó.



A história é uma adaptação do clássico infantil com um toque de brasilidade e regionalismo. Na narrativa, Simas mistura a fábula já conhecida no imaginário popular ao conjunto da fauna local para recontar a história com elementos da cultura nordestina. Com acesso gratuito, a Galeria Marco fica localizada na Avenida Domingos Ferreira, nº 3393, Boa Viagem, Recife.



O evento conta também com uma exposição de obras criadas especialmente para esta adaptação. Bozó Bacamarte se inspirou nas xilogravuras, características da literatura de cordel e temática recorrente em suas obras, para criar uma identidade visual que remete às paisagens da mata e sertão nordestino, onde o livro é ambientado.

Sobre a Galeria Marco Zero

Sob comando de Eduardo Suassuna e Marcelle Farias, a Galeria Marco Zero reúne um acervo de diversas vertentes, períodos e estilos. Entre os destaques, a representação do espólio do pernambucano Gilvan Samico, e a preservação e difusão de artistas como Abelardo da Hora, Cícero Dias, Gil Vicente, Francisco Brennand, Burle Marx, Vicente do Rego Monteiro, Tereza Costa Rêgo, Reynaldo Fonseca, Lula Cardoso Ayres, Carybé, Di Cavalcanti, Portinari, Tomie Ohtake, Abraham Palatnik, Rubem Valentim, José Cláudio e Montez Magno.



A galeria também se corresponde com movimentos mais contemporâneos apresentando trabalhos de Tunga, Miguel Rio Branco, Paulo Pasta, José Damasceno, Rodrigo Andrade, Túlio Pinto, Emmanuel Nassar, Felipe Cohen, Tatiana Blass, Tulio Pinto, Paulo Whitaker. E representa jovens artistas locais como Bozó Bacamarte, David Alfonso, Ianah, Ramonn Veitez e Rayana Rayo.

SERVIÇO:

Lançamento do livro “Três Porquinhos Brasileiros”, com a presença do artista visual Bozó Bacamarte.

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Quando: 14 de novembro, às 18h

Entrada Gratuita