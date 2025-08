A- A+

literatura Livros do futuro: TikTok lança concurso literário para descobrir autores independentes no BookTok Projeto foi montado em parceria com as editoras Globo Livros, HarperCollins e Record; obras inscritas não podem ter conteúdo gerado por IA

O TikTok se juntou às editoras Globo Livros, HarperCollins e Record na busca do novos fenômenos literários do Brasil e abre, na próxima segunda-feira, as inscrições para o primeiro concurso “Livros do futuro”. Serão selecionadas três obras inéditas, cada um de um gênero diferente que faz sucesso no BookTok, a comunidade de leitura da plataforma: romance jovem adulto, suspense e fantasia.

Para participar, o autor ou autora deve se inscrever na primeira fase, que ocorre de 11 a 30 de agosto. É preciso enviar uma sinopse no formato PDF, com texto entre 1 mil e 1.5 mil palavras, por meio do site livrosdofuturo.com. Depois, há duas fases: uma votação aberta de vídeos no TikTok sobre os livros e uma avaliação dos textos completos por um júri qualificado. Os livros selecionados serão publicados a partir de fevereiro de 2026.

Além da publicação das obras, os vencedores receberão R$ 10 mil cada em adiantamento de royalties, sob responsabilidade das editoras, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento, tanto dentro quanto fora do TikTok, além de um incentivo imediato de R$ 10 mil. "Essa estratégia de premiação reflete o compromisso do TikTok em ir além do reconhecimento instantâneo do autor, focando no sucesso e na longevidade da obra, com o objetivo de ampliar o alcance das novas histórias e a conquista de mais públicos", diz a plataforma, em comunicado.

Carol Baracat, diretora de Marketing do TikTok nas Américas, destacou a importância da plataforma como "local de descoberta" de livros e autores.

“Com o ‘Livros do Futuro’, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor", disse ela. "Assim, reconhecemos esse comportamento de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público, cresçam e tenham a oportunidade de serem publicados, já com o reconhecimento e o engajamento da comunidade a seu favor”.

Paula Drummond, responsável pela Alt, selo jovem da Globo Livros, deu exemplos da sinergia entre a editora e o BookTok.

"É um prazer para o selo Alt, da Globo Livros, colaborar tão de perto com o TikTok, especialmente por já termos exemplos de títulos impulsionados pela plataforma e comunidade do BookTok", disse Paula. "O mais claro é 'Assistente do vilão', que nasceu nos EUA, virou livro e grande sucesso no Brasil. Entre os nacionais, destacamos 'Um milhão de finais felizes', que virou best-seller na pandemia. Acreditamos na influência do TikTok para além da demanda, pensando o produto como um todo. Por isso, trocamos as capas da série 'Jogos de herança', depois que viralizaram no BookTok, para melhor conectar a tradução ao original. Também cuidamos dos acabamentos gráficos e ficamos atentos ao que os leitores curtem na comunidade da plataforma para criar livros que dialoguem com o público".



Confira abaixo como se inscrever e as fases do concurso:

Fase 1 (11 a 30 de agosto): os participantes devem se cadastrar no site livrosdofuturo.com e enviar uma sinopse de 1 mil a 1.5 mil palavras. A seleção será feita por leitores contratados de cada editora, que escolherão 50 semifinalistas por gênero.

Fase 2 (29 a 30 de setembro): os semifinalistas devem gravar e postar um vídeo em seus perfis no TikTok explicando a ideia do livro entre os dias 29 e 30 de setembro. Do dia 1 ao dia 11 de outubro, haverá uma votação pública em que serão escolhidos 20 autores por gênero.

Fase 3 (15 de outubro a 1 de novembro): os 20 autores escolhidos pelo público deverão enviar um texto completo de 30 mil a 100 mil palavras, que será avaliado por um júri, formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.

12 de janeiro de 2026: anúncio dos vencedores, sendo 1 autor por gênero.

Fevereiro de 2026: lançamento oficial dos livros.

Os prêmios

Prêmios em dinheiro

Créditos para divulgação in-app

Destaque especial no TikTok durante o lançamento oficial dos livros

Quem pode participar?

Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior.

Não há exigência mínima de seguidores ou número de publicações.

Podem ser enviadas obras originais e inéditas, escritas em português.

Obras com coautoria são permitidas, com até 2 autores, desde que a inscrição seja feita em conjunto.

A obra não pode conter conteúdo gerado por IA nem violar direitos autorais de terceiros.

