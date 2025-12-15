A- A+

TEATRO Livros sobre dramaturgia de Vital Santos ganha lançamento no Recife e em Caruaru Coleção reúne peças do encenador pernambucano, além de fotografias raras, artigos e documentos de acervo

O jornalista e historiador Leidson Ferraz lança, nesta quarta (17) e quinta-feira (18), os dois livros da coleção “Dramaturgia Vital: o teatro popular e musical do caruaruense Vital Santos”. A obra venceu a categoria “Preservação de Acervos e Memória”, no edital nacional Funarte Retomada 2023 - Teatro, promovido pelo Ministério da Cultura.

Os livros contam com apoio cultural do Sesc Pernambuco, que receberá os lançamentos em duas de suas unidades. O primeiro ocorre no Recife, no Sesc Santo Amaro, às 19h. No dia seguinte, no mesmo horário, o evento será no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc Caruaru.

As publicações registram em suas páginas as 17 peças completas do dramaturgo e encenador Vital Santos, que morreu em 2013, aos 68 anos. Fruto de intensa pesquisa historiográfica, os livros trazem ainda dados históricos sobre a trajetória artística do pernambucano, documentos de acervos e imagens fotográficas raras.



Vital escreveu espetáculos como “Auto das Sete Luas de Barro”, “Concerto Para Virgulino Sem Orquestra” e “Olha Pro Céu, Meu Amor”. Ao longo da carreira, recebeu alguns dos principais prêmios do teatro brasileiro, como o Molière, o Mambembe e o APCA.

Leidson Ferraz chegou a trabalhar com Vital como ator, dirigido por ele no elenco da montagem infantojuvenil “O Príncipe dos Mares de Olinda Contra a Fúria das Águas”, em

1998. Além dele, outros quatro artistas que também trabalharam com Vital Santos foram convidados a escrever artigos para os livros: Gilberto Brito, Sebastião Alves (Mestre Sebá), Fátima Aguiar e Samuel Santos.

Com design assinado por Claudio Lira, os livros serão vendidos por R$ 30 cada exemplar (os dois volumes juntos custam R$ 50, promocionalmente). Durante o lançamento em Caruaru, a venda das obras será direcionada à manutenção do Theatro Mamusebá, capitaneado pelo artista mamulengueiro Mestre Sebá.



*Com informações da assessoria de imprensa.

