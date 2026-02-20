A- A+

REVELAÇÃO Liza Minelli diz que foi forçada a usar cadeira de rodas no Oscar 2022 A artista Liza Minelli , conhecida por filmes como Cabaret, dividiu o palco com Lady Gaga para apresentar a categoria de Melhor Filme

Liza Minnelli afirmou que a Academia do Oscar forçou que ela fosse colocada em uma cadeira de rodas durante a cerimônia de 2022. A revelação aparece em seu livro recém-lançado, Kids, Wait Till You Hear This!.





A artista de 76 anos, conhecida por filmes como Cabaret, dividiu o palco com Lady Gaga para apresentar a categoria de Melhor Filme na edição em que Cabaret completou 50 anos. Minnelli descreve que o uso da cadeira de rodas ocorreu sem ela ser consultada.



"Inexplicavelmente, me ordenaram - nem sequer me perguntaram - que me sentasse em uma cadeira de rodas ou que não comparecesse de jeito nenhum", escreve ela.



Lisa esperava ficar sentada em uma cadeira de diretor, onde poderia ver o teleprompter com mais facilidade, mas os planos mudaram no último minuto. Segundo ela, a decisão foi uma exigência de segurança por causa de sua idade.

