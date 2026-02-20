Sáb, 21 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REVELAÇÃO

Liza Minelli diz que foi forçada a usar cadeira de rodas no Oscar 2022

A artista Liza Minelli , conhecida por filmes como Cabaret, dividiu o palco com Lady Gaga para apresentar a categoria de Melhor Filme

Reportar Erro
Liza Minnelli teve que usar cadeira de rodas no Oscar 2022 por exigência de segurança por causa da idadeLiza Minnelli teve que usar cadeira de rodas no Oscar 2022 por exigência de segurança por causa da idade - Foto: Joella Marano / Creative Commons

Liza Minnelli afirmou que a Academia do Oscar forçou que ela fosse colocada em uma cadeira de rodas durante a cerimônia de 2022. A revelação aparece em seu livro recém-lançado, Kids, Wait Till You Hear This!.

Leia também

• Oscar 2026: anuncia primeiros apresentadores da cerimônia, com Zoe Saldaña e Adrien Brody

• Roteirista de "Foi Apenas um Acidente", filme indicado ao Oscar, é liberto de prisão no Irã

• De Rod Stewart a Lady Gaga: Antes de Shakira, relembre artistas que lotaram as areias de Copacabana



A artista de 76 anos, conhecida por filmes como Cabaret, dividiu o palco com Lady Gaga para apresentar a categoria de Melhor Filme na edição em que Cabaret completou 50 anos. Minnelli descreve que o uso da cadeira de rodas ocorreu sem ela ser consultada.

"Inexplicavelmente, me ordenaram - nem sequer me perguntaram - que me sentasse em uma cadeira de rodas ou que não comparecesse de jeito nenhum", escreve ela.

Lisa esperava ficar sentada em uma cadeira de diretor, onde poderia ver o teleprompter com mais facilidade, mas os planos mudaram no último minuto. Segundo ela, a decisão foi uma exigência de segurança por causa de sua idade.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter