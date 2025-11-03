A- A+

LUTO Milton Nascimento fala sobre Lô Borges em publicação nas redes sociais: "Décadas de uma amizade" O perfil do cantor no Instagram prestou homenagem ao amigo e parceiro musical, com quem dividiu o histórico álbum 'Clube da Esquina'

O cantor Milton Nascimento lamentou, nas redes sociais, a morte de Lô Borges, com quem formou uma das parcerias mais emblemáticas da música brasileira. Em uma publicação emocionada, Milton afirmou que o amigo “foi — e sempre será — uma das pessoas mais importantes” de sua vida e de sua obra.

"Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina. Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos", escreveu o cantor.

Na mensagem, Milton também enviou condolências à família do parceiro mineiro. "Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual me acolheu em minha chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60, e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", completou.

A publicação rapidamente ganhou grande repercussão e emocionou fãs que lembraram a amizade de mais de meio século entre os dois artistas, símbolo do movimento Clube da Esquina e da renovação da MPB nos anos 1970.

