A- A+

AMIZADE Lô Borges conheceu Milton Nascimento em escada de prédio e encontro mudou a MPB; entenda "Eu era uma criança de 10 anos e o Milton um cara de 20, mas não fez a menor diferença, rolou uma empatia forte", contou o músico ao Globo

Leia também

• Lô Borges: relembre a trajetórida do menino prodígio do Clube da Esquina, que morreu aos 73 anos

• Lô Borges: o que é intoxicação medicamentosa, condição que levou o cantor e compositor à UTI

• "Sou rei de fazer música em 20 minutos", disse Lô Borges em última entrevista ao Globo

Morto neste domingo (2), aos 73 anos, Lô Borges conheceu Milton Nascimento na escada do prédio onde morava. Esse encontro inusitado transformou completamente a música popular brasileira. Ao lado de Beto Guedes, Lô e Milton lideraram o Clube da Esquina, movimento que revolucionou a MPB nos anos 1970, juntando rock, jazz, bossa nova e sonoridades latino-americanas.

Lô cresceu numa casa no cruzamento das ruas Divinópolis e Paraisópolis, no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte. A casa está de pé até hoje, ainda pertence à família do músico e foi fundamental para a criação do Clube da Esquina, servindo de abrigo para diversos membros da turma, como Toninho Horta, Wagner Tiso, Tavito, Flávio Venturini e Beto Guedes.

Antes dessa fase, porém, a casa precisou ser reformada devido um a um problema na fundação. Lô, então, mudou-se com os pais, o jornalista Salomão Borges e a professora Maricota Borges, e os 10 irmãos para o Edifício Levy, no Centro de BH.

"Uma semana depois que chegamos no Levy, minha mãe pediu que eu fosse comprar café, leite e pão. Como todo garoto, preferi a escada ao elevador". contou Lô ao GLOBO em 2022. "Morávamos no décimo sétimo andar. Descendo os degraus, de repente me deparo com um som divino, que ficava mais alto conforme eu descia. Eram uns falsetes de voz acompanhados de violão. Quando cheguei no quarto andar, estava lá o Bituca. Eu era uma criança de 10 anos e o Milton um cara de 20, mas não fez a menor diferença, rolou uma empatia forte. Fiquei totalmente seduzido, abduzido pela voz e pelo violão dele".



Milton rapidamente caiu nas graças de toda a família Borges. Foi com Márcio Borges, um dos irmãos mais velhos de Lô, que ele compôs suas primeiras canções. A dupla assistiu a três sessões seguidas do filme “Jules & Jim”, de François Truffaut, no Cine Tupi, e saiu inspirada. No 17º andar do Levy, iniciaram sua trajetória como compositores e fizeram, na mesma noite, “Paz do amor que vem” (que depois virou “Novena”), “Crença” e “Gira girou”. As duas últimas entraram para o álbum de estreia de Milton, “Travessia”, de 1966.

Lô estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro, para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. Ele morreu por falência múltipla de órgãos, segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed.

Veja também