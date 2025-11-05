A- A+

pesar Lô Borges: 'Trem azul' foi a música mais citada nas homenagens ao artista O levantamento foi feito durante segunda e terça-feira, os dois dias seguintes à morte do cantor e compositor

A morte de Lô Borges na noite do último domingo (2) repercutiu na web. E a canção mais citada entre as milhares de publicações feitas em homenagens ao mineiro foi "Trem azul", composição dele e de Ronaldo Bastos. É o que revela uma pesquisa feita pela Quaest, divulgada em primeira mão pelo GLOBO.

O levantamento foi feito durante segunda e terça-feira, os dois dias seguintes à morte do cantor e compositor. Foram coletadas cerca de 56 mil menções de mais de 27 mil autores, alcançando um público de 4 milhões de contas.

Lô e o Clube da Esquina

Segundo a pesquisa, mais da metade das menções citam diretamente o repertório de Lô Borges. "O Clube da Esquina também é muito relembrando, presente em 37% das menções", diz o estudo da Quaest. Entre os posts virais, destacam-se as homenagens ao músico na lendária esquina da Rua Paraisópolis com a Divinópolis, em Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte.

Canções mais lembradas

Depois de "Trem azul” (36%), que lidera o número de menções nas redes, as músicas de Lô mais lembradas foram "Um girassol da cor do seu cabelo” (29%) e “Paisagem da janela” (22%).

Unindo opostos

A pesquisa verificou que tanto nomes do cenário político ligados à direita como os da esquerda se curvaram à trajetória de Lô Borges. Aécio Neves, Romeu Zema, Lula e Margareth Menezes estão entre os políticos que homenagearam o mineiro.

