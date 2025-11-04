Lô Borges: veja quatro famosos que morreram de falência múltipla de órgãos neste ano

A- A+

Morreu na noite deste domingo, o cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do Clube da Esquina — movimento musical de vanguarda que surgiu em Belo Horizonte no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Ele estava internado no Hospital Unimed, em Belo Horizonte, desde 18 de outubro para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa.

Segundo boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Unimed, Lô faleceu às 20h50 em decorrência de falência múltipla de órgãos. A condição, também conhecida como síndrome da falência de múltiplos órgãos (SFMO), ocorre quando dois ou mais órgãos vitais perdem a sua função ao mesmo tempo.

Além dele, outros famosos faleceram com a mesma condição este ano. Entre eles, o ator Francisco Cuoco, em junho, após ficar mais de 20 dias internado no Einstein Hospital Israelita. O sambista Arlindo Cruz, também faleceu em decorrência da condição, em agosto, depois de ficar anos afastado da cena musical em decorrência de um AVC.

No Brasil, a falência múltipla de órgãos afeta cerca de 25% dos pacientes internados em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva). De acordo com o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS), o número de órgãos comprometidos aumenta a chance de morte. Se dois órgãos são comprometidos, a mortalidade é de 60%. Se a falência é de três órgãos, a taxa sobe para 85% e no caso de quatro órgãos ou mais é de 100%.





A falência múltipla de órgãos normalmente acontece depois um hiato variável de tempo em relação à sua causa original, durante o qual há aparente estabilidade do paciente. Logo em seguida, ela surge de maneira progressiva. A degradação gradativa dos diversos sistemas ocorre à medida que os vários órgãos entram em desequilíbrio funcional.

O jornalista e apresentador Paulo Soares também foi uma das vítimas da condição. Ele faleceu em setembro deste ano após completar 63 anos. Ele estava internado no hospital Sírio Líbanês, Em São Paulo há cerca de cinco meses para tratar de complicações decorrentes de problemas na coluna. Nos últimos anos, o apresentador passou por diversas cirurgias no local para tentar diminuir a dor e auxiliar na mobilidade.

A sepse (choque séptico) é a causa mais comum para a síndrome, mas ela também pode ser desencadeada por infecções generalizadas, traumas queimaduras, pancreatite, síndromes de aspiração, doenças autoimunes, eclampsia e envenenamento.

Os pulmões, os rins, o estômago e o fígado são os órgãos mais afetados, além de lesões cardíacas pós-traumáticas, cerebrais pós-traumáticas, glandulares e intestinais; também alterações do perfil de imunidade e de coagulação.

