A- A+

NOVA DATA Show de Lô Borges e Zeca Baleiro no Teatro Guararapes é adiado após internação do músico mineiro O cantor e compositor Lô Borges está internado em Belo Horizonte, após um quadro de intoxicação por medicamentos

Internado devido a uma intoxicação por medicamentos, Lô Borges se apresentaria no dia 15 de novembro. Por conta do problema de saúde do cantor e compositor, o show foi remarcado para outra data.

O artista mineiro divide o palco com Zeca Baleiro em “Céu de Giz”. Agora, o espetáculo poderá ser conferido pelo público no dia 16 de maio de 2026, no mesmo local anunciado anteriormente: o Teatro Guararapes.

Para quem já adquiriu os ingressos, eles seguem válidos para a nova data. Cancelamentos podem ser solicitados através do Instagram e do site Ticket Work.



Lô Borges, de 73 anos, deu entrada em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última sexta-feira (17), após passar mal. Segundo a assessoria de imprensa do músico, ele apresentou uma melhora no quadro de saúde, mas ainda não há previsão de alta médica.

Serviço:

Lô Borges e Zeca Baleiro em “Céu de Giz”

Quando: Dia 16 de maio de 2026, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 90, na bilheteria do teatro e no site Cecon Tickets

Informações: (81) 4042-8400



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também