HOMENAGENS Lô Borges: Famosos e amigos lamentam morte de prodígio do Clube da Esquina Além de Milton Nascimento, nomes como João Bosco e Rogério Flausino falaram sobre o músico nas redes sociais

Famosos, amigos e admiradores foram às redes sociais nesta segunda-feira (3), lamentar a morte do cantor e compositor Lô Borges. O músico, que foi um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu aos 73 anos. Ele estava internado desde 19 de outubro, após uma intoxicação por medicamentos.

O perfil de Milton Nascimento no Instagram foi um dos primeiros a prestar homenagem. Os dois foram parceiros em um dos discos considerados entre os mais importantes da música brasileira.

"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento. Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", diz o texto no perfil de Bituca.





"Lô nos deixará um vazio e uma saudade enormes, e o Brasil perde um de seus artistas mais geniais, inventivos e únicos. Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô."

O músico Luiz Thunderbird, ex-VJ da MTV, também se manifestou. "A semana começou bem triste", escreveu. João Bosco prestou solidariedade nos comentários da publicação de Milton. "Meus sentimentos, meus amigos", disse.



Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, também se manifestou em seu perfil e disse que Borges é uma inspiração. "Um forte abraço a todos da família Borges, bem como aos inúmeros fãs e amigos desse nosso grande ídolo… música, poesia e inspiração", afirmou.

Augusto Nascimento, filho de Milton, também se manifestou em seu perfil pessoal. Ele compartilhou uma foto ao lado do pai e de Lô, a quem chamava de tio, e escreveu: "Para além de ter sido um dos maiores gênios desse planeta, Lô Borges foi um dos amigos mais legais e fiéis ao meu pai durante toda a vida. Sempre presente, cuidadoso e amoroso. Te amaremos eternamente, meu amado tio, descanse em paz."

