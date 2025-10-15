A- A+

Cinema e Turismo Locações do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, viram rota turística no Recife Executado pela startup recifense Roteo, projeto integra as ações da Embratur para fortalecer o turismo audiovisual como vetor de atração de visitantes estrangeiros

Uma imersão nas locações emblemáticas de filmes gravados no Recife e projetam o cinema pernambucano e a imagem da cidade no mundo é o que propõe a Rota Cinematográfica “A Cidade no Cinema de Kleber Mendonça Filho”. O passeio guiado teve inscrições esgotadas no Sympla.



A ferramenta - lançada oficialmente dentro da programação do REC’n’Play 2025 - ficará hospedada no aplicativo Roteo (Android | IOS). A ideia é unir cinema, turismo e tecnologia e tem relação direta com estratégia de promoção internacional de destinos brasileiros por meio de experiências audiovisuais.

Guiado por narrativas imersivas, o roteiro da experiência conecta a capital pernambucana, sua arquitetura e sua memória cultural à filmografia do premiado diretor, um dos mais celebrados cineastas brasileiros contemporâneos e vencedor do prêmio de Melhor Diretor em Cannes 2025.



Nos dias 16 e 17, acontecem os passeios da rota, com o último reservado a convidados e parceiros. O apoio à ação faz parte da estratégia da Embratur de consolidar o turismo audiovisual como um pilar da promoção internacional do Brasil.



Sobre o passeio

O roteiro turístico imersivo é guiado pelo aplicativo Roteo e acompanhado por guias turísticos, com ônibus de apoio para levar os participantes aos locais que marcaram a filmografia do cineasta pernambucano cotado ao Oscar com o filme "O Agente Secreto".

Ao longo do percurso, os participantes revisitarão marcos urbanos eternizados nas telas em obras como Recife Frio, O agente Secreto, Aquarius e Retratos Fantasmas, vivenciando uma narrativa que conecta a cidade, sua arquitetura e memória cultural à linguagem do cinema.

No aplicativo, a cada parada, os visitantes serão surpreendidos com emblemas exclusivos da gamificação, liberados automaticamente pela geolocalização ao se aproximar dos locais de filmagem.



A experiência contará ainda com narrações em áudio para contextualizar cada ponto do roteiro, vídeos e conteúdos audiovisuais dentro do app para enriquecer a imersão, realidade aumentada/virtual em dois pontos emblemáticos da rota, aproximando o visitante do universo cinematográfico de Kleber, além de brindes e colecionáveis como adesivos e pôsteres exclusivos e certificado digital em formato de passaporte, reforçando a experiência como uma verdadeira jornada cultural.

Para uma melhor experiência sonora, recomendamos que cada participante leve seu próprio fone de ouvido. Haverá fones disponíveis para empréstimo durante o passeio, mas o uso pessoal é indicado para garantir conforto e qualidade na imersão auditiva.



O projeto conta com patrocínio da Embratur e apoio da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, da Recife Film Commission e do aplicativo Roteo.

“O audiovisual é uma das formas mais poderosas de projetar a imagem do Brasil no exterior. O objetivo da Embratur com esse tipo de apoio é ampliar a visibilidade internacional dos destinos brasileiros que já estão nas telas do cinema. Essas histórias ajudam a despertar o interesse de turistas estrangeiros em conhecer o país por meio da sua cultura, sua paisagem e sua criatividade. Além disso, ao transformar o cinema em experiência turística, a Embratur reforça o elo entre arte e desenvolvimento econômico”, destacou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

A iniciativa é apoiada pela Embratur e feita em parceria com a Prefeitura de Recife por meio do Programa Recife Film Commission, sob gestão das Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDEC) e de Cultura (SECULT), e apoio da Secretaria de Turismo e Lazer (SETUR-L).

Experiência imersiva

Com duração aproximada de duas horas, a rota será guiada por profissionais capacitados e contará com ônibus de apoio para os deslocamentos entre os pontos de filmagem.



A cada parada, os visitantes terão acesso a narrações em áudio, vídeos e conteúdos audiovisuais exclusivos dentro do app da Roteo, além de recursos de realidade aumentada e virtual que recriam cenas icônicas das produções de Kleber Mendonça Filho.



A tecnologia também amplia o engajamento do público: emblemas colecionáveis são desbloqueados automaticamente por geolocalização a cada visita, e os participantes recebem um certificado digital em formato de passaporte, simbolizando a jornada cultural pela capital pernambucana. Brindes, pôsteres e adesivos exclusivos completam a experiência.



Rota no REC’n’Play 2025

Além da rota, no estande da Embratur no evento, os visitantes poderão interagir com um totem digital, experimentar trechos da rota e conhecer outras ações da Agência voltadas à economia criativa e ao turismo cultural. As inscrições para o passeio estão disponíveis no site Sympla e na programação do REC’n’Play.



*Com informações de assessoria de imprensa

