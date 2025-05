Loft em que ex-mulher de Kurt Cobain morou em Nova York irá a leilão; veja lance mínimo

A- A+

Após a morte de Kurt Cobain, em 1994, a figura de Courtney Love não foi marcada apenas por sua ligação com o vocalista do Nirvana, mas também por sua presença constante na cultura pop nas décadas seguintes.

Entre suas residências mais icônicas está um loft exclusivo no coração do SoHo, em Nova York, uma propriedade que Love adquiriu em 2001 e agora está de volta ao mercado imobiliário com um preço inicial de US$ 9,49 milhões (cerca de R$ 54,5 milhões).

Este é um apartamento de 375 metros quadrados localizado no quarto andar do número 30 da Crosby Street, um edifício que foi convertido no início dos anos 2000 de uma antiga fábrica de espartilhos do século XIX em um complexo residencial de sete andares, com apenas 13 unidades.

A transformação atraiu celebridades rapidamente: enquanto Lenny Kravitz comprou uma cobertura por US$ 8 milhões, Courtney Love investiu US$ 2,6 milhões neste loft espaçoso e iluminado.

A propriedade combina elementos de estilo rústico com uma estética industrial contemporânea. Possui três quartos e três banheiros distribuídos em um amplo espaço aberto.

As principais características incluem paredes de tijolos aparentes, colunas e vigas de madeira originais, tetos altos, lareira a gás e janelas grandes que permitem a entrada de luz natural e oferecem vistas urbanas.

O acesso é feito por um elevador privativo que leva a um saguão que, por sua vez, leva a uma área social composta por uma sala de estar principal, uma cozinha de design totalmente equipada e uma biblioteca.

O interior apresenta uma combinação de detalhes únicos com ambientes funcionais.

Inclui uma bola de espelhos, um balanço e um saco de pancadas, além de uma cozinha equipada com eletrodomésticos de última geração, incluindo duas geladeiras, fornos duplos, uma adega e uma ilha com balcão para café da manhã.

Também conta com uma sala de jantar formal, um escritório e uma sala de estar adicional.

A suíte master dispõe de um espaço privativo com closet e banheiro inspirado em spa, equipado com pias duplas, banheira de imersão e chuveiro separado.

Os outros dois quartos, voltados para o oeste, compartilham um banheiro secundário; um deles foi adaptado como sala multimídia, com mobiliário exclusivo e uma televisão grande.

O loft também inclui uma área de escritório e biblioteca, com estantes embutidas e uma mesa de trabalho.

A propriedade atualmente pertence a Stefan Sonnenfeld e Missy Papageorge, que a adquiriram em 2012 por US$ 7 milhões.

Após 13 anos de residência no local, o casal decidiu colocá-lo à venda através do Corcoran Group. O edifício oferece serviços premium, incluindo porteiro 24 horas, concierge, lobby com aromaterapia, adega climatizada e sala de degustação com lareira. A despesa mensal é de US$ 6.322.

Embora Courtney Love tenha vivido no loft por cinco anos, a propriedade mantém referências ao seu passado artístico, reforçando seu apelo como uma peça arquitetônica e testemunho do estilo urbano da virada do século.

